我們結婚了︱鄭容和徐玄隔空傳情　紅薯夫婦履行十年之約真拍拖？

韓國綜藝《我們結婚了》（우리결혼했어요）可說是90後韓迷的集體回憶，2AM趙權與Brown Eyed Girl佳人的亞當夫婦、CN Blue鄭容和與少女時代徐玄的紅薯夫婦、2PM Nichkhun與f(x) Victoria的維尼夫婦均備受喜愛，今年正值紅薯夫婦11周年，鄭容和在個人IG上載一張紅薯的照片，並曖昧地寫道：「你…對你產生感情了…你」，令一眾粉絲紛紛聯想起紅薯夫婦，容和此舉亦被認為是隔空表白，掀起熱討，網民更是偵探上身，翻看各種蛛絲馬跡，希望二人真的的相戀。

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在容和發文後約半天，徐玄亦隨即發文疑似「回應」容和，徐玄在文字中罕有打上藍色心心，而藍色正正是容和的應援色，徐玄在男方入伍前一天、相識十周年、以及最新一則帖文均使用了藍色心心，令二人真心相戀傳言甚囂塵上。除此之外，《我們結婚了》播出時，二人曾列出一張待辦清單，而在節目完結之際，二人僅有一件事未完成：在《冷靜與熱情之間》這本書中，男女主角約定在女主角30歲時要在意大利的佛羅倫斯聖母百花聖殿見面，而用韓國年齡計算，而徐玄今年正正要踏入30歲，引發外界聯想是否要兌現10年之約。