太平紋身店︱周秀娜闖江湖遇六大男神　黃德斌鬍鬚造型媲美碧咸

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ViuTV原創劇漸上軌道，去年播出的《二月廿九》、《歎息橋》、《地產仔》、《男排女將》等反應之好，有助累積電視觀眾群，加上題材多元，雖然部份劇集質素參差，但仍未嘗不為一個新嘗試，更為電視台建立不俗口碑。2021年由周秀娜、黃德斌、林德信、姜濤主演的《太平紋身店》打頭陣，將於1月18日（周一）播出，故事講述NaNa（周秀娜飾）要在太平街插旗開紋身店，而太平街一直有自己一套法則去維持權力與利益關係，表面太平，內裡卻暗湧處處，漸漸開始有人命傷亡、江湖仇殺。

點擊圖輯睇《太平紋身店》電影感預告，娜姐＆德斌有幾型？

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從ViuTV釋出的預告片段可見，畫面充滿黑色電影的感覺，女神周秀娜飾演紋身店店主，有着仇恨與愛交纏的過去，進駐太平街之際就發生屍體發現案，更卷入江湖風波，令娜姐一嘗打女滋味，甚為型格。除此之外，娜姐周圍更會有六大男神登場，當中不得不提從TVB「過檔」ViuTV的黃德斌，飾演黑道中傳奇人物「天地幫」話事人葉蓋天的他更特意為角色留鬍鬚，佬味濃之餘更十分霸氣！除黃德斌外，其餘五大型男包括：「女心殺手」林德信、超人氣偶像姜濤、「翻版金城武」栢天男、戲路廣闊的林耀聲和距影帝僅一步之遙的朱栢康，令《太平紋身店》備受期待！

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