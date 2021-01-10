全民造星III｜Ben趙祥誠演梁祖堯舞台劇　奪冠後狂接Job賺6位數

ViuTV王牌年度選秀節目《全民造星III》去年Boxing Day已經落下帷幕，不過熱度仍未散去，參賽者們的後續工作、甚至一舉一動都備受關注，除了日前Manson（張進翹）與Zeno（顧定軒）齊奪《2020 ViuTV 金Bear圍威喂派奬典禮》最佳螢幕情侶掀起一波熱討，A組「媽媽」梁祖堯亦隨即宣佈風車草劇團3月上演的新劇《通菜街喪屍戰》邀得《造星III》冠軍Ben（趙祥誠）加入，在葵青劇院舉行15場演出，令入場券變得更為搶手，一小時內就被極速清空，全數只餘輪椅位，反應相當熱烈。

《通菜街喪屍戰》將於3月在葵青劇院舉行15場演出，周五（8日）公開發售，門票一小時內就被極速清空，全數只餘輪椅位，反應相當熱烈。（海報）

據悉，梁祖堯早在30強比賽之際已經邀請Ben出演《通菜街喪屍戰》，而Ben接受訪問時談到雖然當時尚未知道是什麼題材，已經不假思索立刻答應，皆因抱着報恩的心態：「阿祖喺節目裏面幫咗我哋好多！」及後得悉是恐怖題材Ben更是歡喜，梁祖堯又曾在訪問中表示不會埋沒Ben的折骨天份。談到第一次接觸演戲，Ben表示都會擔心：「但相信觀眾唔會對我太嚴格；如果淨係扮喪屍、或者猙獰嘅樣會好啲，如果需要深度表情就要阿祖幫忙。」他又相信自己：「有觀眾、 正式演出我就會畀到戲。」至於叫座力強勁，Ben就謙虛表示應該歸功於劇團本來有人氣、認受性高：「唔會覺得係因為我。」而粉絲買票支持也是他意想不到的。

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全民造星III．專訪︱Ben從沒想過奪冠：原本以為連Casting都唔入

《全民造星III》結束轉眼已半個月，Ben談起近來忙碌於訪問、廣告拍攝、亦計劃與組員合作推出Cover、MV等作品，不過對於突如其來的關注，對比起享受掌聲，他表示仍需要一段時間去適應冠軍這個位置：「到而家人哋話我係冠軍，我都有種唔係太真實、難以置信嘅感覺，有好多嘢諗，所以好大壓力；壓力來自於人哋對我嘅期待。」還有的是迷失：「唔知呢個時段應該要做啲咩。」

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比賽結束後，工作邀約陸續有來，收入亦隨之增加：「以我個人嚟講之前冇試過有咁嘅收入，計計埋埋尚未完成嘅工作應該都有六位數。」與此同時，Ben對充滿未知數的未來亦有一種恐懼：「始終唔係好穩定嘅一份工，都會擔心係咪過咗呢排就（會靜）其實都有壓力，所以我都諗緊點樣維持熱度，可以有啲作品可以畀大家睇。」 當記者提議可拍YouTube時，Ben認同道：「決賽完咗大家對於我唱歌嘅反應都ok，我都可以試下拍唱歌Cover。」根據ViuTV慣例，每季《全民造星》結束後都會與有潛質的參賽者商討合約，現時為自由身的Ben亦談起ViuTV有提及可能會簽約：「可能佢哋暫時未傾好，可能我嘅定位有啲特別，自己都要深思熟慮。」

同場加映：全民造星III｜你看不到的鏡頭背後 林二汶彭秀慧搵評判密密斟？