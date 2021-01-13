家居．築則｜1317呎海景屋似示範單位　夠奢華但睇上去唔似咁大？

無綫財經台節目《家居．築則》早前一集介紹一間1317呎的海景大單位，設計師利用間隔改動，令單位更實用。

單位夠氣派。（《家居．築則》電視截圖）

1317呎的海景單位，有四房連一套房，不過開則有缺憾，設計師於是改動部分間隔令地方更好用。大門口右手邊是一條狹長的走廊，盡頭有兩間參差不齊的細房，設計師將兩間細房變一間套房，拆去中間的部分間隔，做一道暗趟門。因為屋主的仔女會回家睡，而女兒就較常回家，所以一邊是睡房，另一邊平時像小偏廳，但兒子會來時，有一張梳化椅給他睡覺，中間的趟門就令他們更有私人空間。走廊鋪上牆布，隱藏了工人房門和後門。而另一個改動，是房間旁邊的工人廁變成仔女房間的套廁，而工人房門口由在廚房變成由走廊入，封掉了廚房的工人房入口，廚房這個位置剛好做了一個高身儲物櫃，增加了廚房的儲物量。

單位用了很多大地色系，感覺舒服。（《家居．築則》電視截圖）

廚房的門口細，而旁邊更是主力牆，所以不能轉做開放式，設計師索性沒有造廚房門，只加了金屬門框。客飯廳方面，空間四正，設計師用超過十種物料設計，例如客廳有特色藝術壁紙，連貫出面的海景。而他也選用大量大地色系令感覺不會混亂。戶主希望有示範單位或酒店式的高雅、奢華感，於是設計師用金屬材質修飾單位。此外，屋內由玄關開始鋪上卡其色飾板，去隱藏組合櫃櫃身，令感覺歸一。至於另外兩間房，因為近海，面積又大，沒有作特別間隔改動，一間是衣帽間，另一間是主人套房。主人房和廳一樣有氣派，但用色就較深，且較少儲物空間，令屋主休息時可以感覺更放鬆。不過未知是否大部分門都用了隠藏式再加上有一條長走廊的關係，看上去不似過1300呎的屋。

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