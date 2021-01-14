安樂蝸｜50萬裝648呎一人住單位　有齊日式北歐東南亞風好混亂？

J2台最新一集《安樂蝸》介紹一間648呎的單位，女戶主一個人住，她同時自己做單位的設計師，打造喜愛的風格。

主持狄以達和嘉賓吳啟釗齊齊參觀單位。（《安樂蝸》電視截圖）

單位用了現代混搭風，戶主維持原有的三房一套大方向，再在每個房的間隔上做小改動，配合需要。而她熱愛旅行，所以每個角落都有不同地區的風格，例如開揚格局的工作間有一幅以希臘日落為主題的特色牆，在這裏加張床就可以變成客房。用餐區就用吧枱取代傳統餐枱，有白色牆身、高身吧枱凳，甚有海邊酒吧Feel。旁邊的一角就走北歐風，有木色鞋櫃和鹿角形的燈等等。

單位基本上是什麼風格都有。（《安樂蝸》電視截圖）

主人房方面，就用東南亞風，沒有用天花燈，只得壁燈和射燈，感覺舒適放鬆，似度假酒店一樣。至於浴室，就用日式設計，有日式大浴桶，可以做Spa和焗桑拿，享受人生。而客廳就有文化石牆，配深色梳化，牆上有一盞型格的長燈，主持就覺得有英美流行城市Feel。客廳相當闊落，原來屋主特意揀選薄身的電視架、書架和梳化，可以有更大的活動空間招呼朋友。整個單位的裝修費約50萬。單位有不同風格，感覺就比較紊亂，不過既然是屋主自己住，就可以盡情按自己喜歡的風格設計吧！

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