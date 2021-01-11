安樂蝸｜594呎單位4人住　86萬豪裝完勁多儲物位仲有一個太空艙？

J2台《安樂蝸》早前介紹了一個實用面積594呎的單位，住了屋主夫婦和兩個兒子4人，屋內有大量儲物空間，由主持林穎彤和嘉賓陳嘉慧帶大家看看！

單位處處都是儲物空間。（《安樂蝸》電視截圖）

實用面積594呎的單位，原則是兩房一廳，因為住了4人，所以以加大儲物空間為主。廳有一個半開放式的書房，書枱下面有空間放文具和玩具，不過看上去有點似辦公室的接待處。另一邊的電視櫃旁隱藏了一塊鏡，旁邊又有衣帽架裝飾牆，對面的鞋櫃是吊櫃，底部可以放拖鞋，到處都是儲物空間。

書房有點似接待處。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，浴室牆變成雙面牆，走廊一邊是儲物櫃，浴室一邊特地做了瓷磚凹位，可以放洗澡用品。主人房方面，拆了牆，有面向走廊的儲物櫃，又有儲物櫃梳妝枱、電動油壓床和大型窗台櫃之外，大衣櫃一邊更有80吋的投影屏幕，可以睡在床看電影，非常識享受。至於囝囝房，都有大量儲物位。而兩張床都是做了上面床下面櫃的設計，床下面有樓梯抽屜、衣櫃和書枱。廚房方面，要拆牆才可以放得下屋主想要的雙門雪櫃，所以廚房就變成了開揚格局。客廳除了有大量儲物位外，走廊有一間小小的暗門儲物客房，下面是樓梯儲物櫃，下層可以擺放大型行李，上層平時放雜物，客人來的時候可以睡這裏，不過坦白說似「太空艙」一樣擠迫。單位的設計連裝修費共86萬。

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