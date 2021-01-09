《頂樓》大結局好人死晒奸角笑到最後睇到嬲！下個月即添食第2季?

韓國大熱劇《頂樓》日前迎來大結局，完結篇開出28.8%，超越去年收視冠軍《夫婦的世界》的28.4%紀錄，劇中更讓渣男嚴基俊化身殺害老婆李智雅的兇手，更與情婦金素妍，陷害「小四」柳真成為代罪羔羊而入獄，柳真結尾也慘死，讓反派迎來勝利，女主角幾乎全死，讓網友一面倒批評，直呼「我到底看了什麼？」但極度灑狗血的劇情也迎來收視率高峰，目前第二季也已開拍，傳原班人馬將再度齊聚。

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《頂樓》找來韓國三大女神演員李智雅、柳真及金素妍，首集又有女學生墜樓橋段，然後劇中接連出現的霸凌、外遇、報仇以及富二代鬥爭等橋段，極度灑狗血，吸引觀眾注意，編劇金順玉日前接受韓媒訪問，被問劇情太狗血一事，則爽快回應「我希望我的作品能有趣到讓下定決心尋死、已經把一隻腳跨上漢江大橋的人，因為太好奇連續劇下一集劇情發展，而能稍微把腳放下來」。

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由於《頂樓》吸引眾多影迷關注，第二季也已經開拍，預計下個月首播，原班人馬傳出將再度回歸，但是李智雅、柳真兩位女主角已經雙雙領死，到底以什麼形式出現，也吸引觀眾注目，不過韓國網友已有人表示「上一檔的千優彬頭中彈掉河裡都沒死還瘦了50公斤，上上檔的五月火燒不死，樓塌壓不死，4樓掉下來也沒死，不要這麼相信順玉啦」、「順玉的世界裡果然沒法律，死那麼多人還是沒有一個坐牢」，認為不到最後一刻，女主角仍有機會復活。

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