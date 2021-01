多圖︳《頂樓》趙秀敏首集瓜柴美貌已令觀眾難忘　現實係資優生

由柳真、李智雅和金素妍等明星主演的韓劇《頂樓 Penthouse》,最近因為超級狗血的劇情獲得超高討論度,除了在去年橫掃《SBS演技大獎》成功奪下「中篇及長篇劇部門男、女子最優秀演技獎」、「男子助演獎」等九項大獎之外,劇中演員也備受關注,其中飾演高中生「閔雪雅」的女星趙秀敏,雖然在第一集就不幸被推下樓(慘),戲份很少,卻因為顏值超高的甜美臉蛋與出眾氣質讓大家不得不注意到她! 文:Amber Chan, Adam Lin/GQ Taiwan

在《Penthouse》飾演閔雪雅的趙秀敏雖然在第一集便墜樓死亡,但觀眾對她依然念念不忘!按圖睇睇在趙秀敏劇集中的表現!▼

童星出道 退隱演藝圈成資優生

年僅 21 歲的趙秀敏雖然年紀輕輕已經累積不少演出經驗,在 2006 年就以童星之姿出演電視劇《首爾1945》出道,之後接連參演《傳聞中的七公主》、《透明人間崔長洙》和《媽媽發爛渣》等劇,在當時演藝之路備受看好。不過在 2008 年出演《媽媽發爛渣》後,趙秀敏決定將中心放在學業,回歸校園,據說她的在校成績總是名列前茅、是位不折不扣的資優生!

沉潛多年回歸 演技受獎項肯定

暫別影劇圈後,趙秀敏有長達十年的時間都沒有接演新作品,直至 2019 年才以李棟旭及劉寅娜主演的劇集《觸及真心》回歸,飾演男主角正祿的委託人「金潤荷」一角,成熟自然的演技成功讓她再度以受到關注。同年,趙秀敏在短篇時代劇《生日信》中擔綱主演在二戰末期的女主角,更成功抱回KBS演技大獎的「女子獨幕劇獎」。

興趣廣泛 親和力十足

趙秀敏經常在 Instagram 上分享近況,從畫畫、鋼琴、健身、出遊、和寵物的合照到拍攝的側拍(側臉真的好美)可以看出她興趣廣泛,也不吝和粉絲分享自己的生活,有時甚至會很認真地會回覆網友留言,親和力十足!有一次她更當起迷妹,在自己的帳號發佈和她年紀相仿的美國新生代歌手 Gracie Abrams 一系列的 MV 截圖,表示自己很欣賞她的音樂,成功釣出 Gracie 本人按讚留言了一顆愛心,趙秀敏更不忘大方告白表示 「I love your voice. You're the best, Gracie.」

趙秀敏戲路多元,既能詮釋愛說謊的叛逆少女,也可以變身清純可人的高中生,就跟她私底時而呆萌活潑、時而性感、時而嫵媚的樣子一樣,舉手投足都散發女明星風範。雖然她目前接演的角色多半是配角,但以趙秀敏目前的聲勢和標誌的外型,相信在短期內挑戰女主角,晉升一線女演員不會是件難事。

