林家佑骨癌手術留20cm疤痕一度感自卑　拍寫真全裸上陣象徵重生

現年28歲的前《大學生了沒》班底林家佑，憑帥氣外貌和健碩身材成功轉型做演員和模特兒，Instagram坐擁近6萬名粉絲的他更周不時大方分享曬肌照。近日他更推出個人寫真集，不惜全裸上陣將最真實的自己赤裸裸地展現出來，更公開了自己三年前因骨癌開刀的手術疤痕，勇於分享自己三年以來的抗癌故事。

（《ReBorn》寫真照）

林家佑以前因為做模特兒從不介意赤裸上身，直到於25歲時發現自己患上骨癌兼做手術切除4cm的肉瘤後，因留有一條20cm長的疤痕而感到自卑，他去年曾經在Instagram分享自己疤痕背後的故事：「2017年10月，困擾我一年的手臂疼痛確診為『惡性骨肉瘤』，就是俗稱『骨癌』。兩個月後接受了骨肉切除、骨移植手術，所幸順利將癌細胞切除乾淨、骨頭沒有排斥反應，但留了一道20公分的疤，手臂少了一整條肌肉...（健美夢碎），也讓我到目前除了健身不敢穿背心走在街上。」

家佑於2017年做手術前的樣子，亦是他人生最瘦的時候。（Instagram：@chiayo.lin）

當時林家佑由肌肉男變成紙片人，事隔幾年他終於走過陰霾勇於面對自己的不完美，並逐漸操fit自己回復最佳狀態。他希望透過這本寫真給他人帶來勇氣及力量，亦象徵自己重新開始，因此將寫真集命名為《ReBorn》。

林家佑努力操fit自己回復最佳狀態。（Instagram：@chiayo.lin）

點擊觀看更多林家佑的照片：