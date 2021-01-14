《請回答1988》諧星整容後找回自信　網民大讚素顏都靚判若兩人

2015年播映的韓國電視劇《請回答1988》，憑細膩地描述親情、友情和愛情的劇情深得觀眾喜愛掀起《請回答》系列熱潮，更成功捧紅惠利、朴寶劍和高庚杓等多位新人演員。諧星李世英在劇中飾演其貌不揚的「雙門洞王祖賢」王子賢而深入民心，近年她積極透過強勁的化妝技巧和整容手術來升級自己的美貌，更做埋YouTuber分享變靚秘技，日前她公開自己素顏的樣子，與過去判若兩人的模樣引起網民熱烈討論。

李世英在《請回答1988》中飾演其貌不揚的「雙門洞王祖賢」。（《請回答1988》劇照）

李世英過去擁有一雙單眼皮的小眼睛，雖然之後她靠化眼妝令眼睛看起來更有神，不過她最後還是決定做眼部整容手術找回自信。她拍片透露自己做了雙眼皮、眼形矯正、開眼頭和眼尾手術，更直言：「眼睛能做的都做了」，現時已經全部康復兼退腫，對住鏡頭只有自信的笑容，令網民忍不住大讚李世英勇氣可嘉，展現出自信的樣子連素顏亦變得好漂亮。

李世英公開自己整容的細節。（영평티비 YPTV影片截圖）

李世英現時的外貌判若兩人。（Instagram：@seyoung_1408）

她曾經在節目中透露自己經常被網民攻擊外貌，最印象深刻的是曾經有人留下「她的父母到底長什麼樣子，才會生下這種女兒」、「醜死了」等等的說話，令她從小就對外貌感到自卑，20歲開始想整容改變自己，終於到32歲能夠實現這個願望。

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