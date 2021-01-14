請夏確診新冠肺炎康復後首露面頒獎禮　雙頰凹陷顯憔悴令粉絲擔心

韓國25歲女歌手請夏於去年12月確診新冠肺炎（COVID-19）後全面停工，近日終於康復兼逐步復工，昨日（13日）她更以視像方式現身《Gaon Chart Music Awards 2020》。不過久未露面的她雙頰凹陷，展露出比之前還要更憔悴的樣子令粉絲相當擔心。

（Instagram：@chungha_official）

請夏憑與丹麥男歌手Christopher合作的單曲《Bad Boy》奪得「音源部門年度歌手獎」，只見染了一頭黑髮的請夏看起來比患病前瘦了不少，雙頰更明顯凹陷，憔悴的樣子令人擔心。請夏自從上月證實確診後就沒再公開露面，因此昨日她現身頒獎禮亦份外引起外界關注。

請夏雙頰明顯凹陷，比確診前瘦了一圈。（《Gaon Chart Music Awards 2020》影片截圖）

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請夏因為早前確診新冠肺炎，原定於本月4日推出首張正規專輯《Querencia》的計劃亦因此受到影響，她的所屬公司MNH娛樂於周一（11日）公開預告照及收錄歌曲名單，落實專輯將於下周二（19日）正式推出。

請夏正式復工，她的首張正規專輯《Querencia》將於下周二（19日）正式推出。（Instagram：@ chungha_official）

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