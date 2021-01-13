38歲張韶涵神還原《歐若拉》MV　相隔17年零變化令網民不分新與舊

台灣女歌手張韶涵自從3年前加入《歌手2018》再度翻紅後近年都積極到內地發展，近日她參加內地一個叫《天賜的聲音》的歌唱節目，38歲的她在宣傳片段中重演自己22歲時所拍的《歐若拉》MV，零變化的外貌引起網民熱烈討論。

《天賜的聲音》第二季將於下月首播，第一集將以懷舊金曲年代為主題，因此參演的歌手們各自都要重演2000年代的經典歌曲。《歐若拉》是張韶涵於2004年推出的作品，這張同名專輯當年總銷售量賣出過百萬張奠定了她之後在樂壇的地位，因此此曲亦成為她的成名曲之一。

（《歐若拉》MV截圖）

張韶涵在預告片段中特意穿回白色喱士裙和梳起一樣的側分髮型，和當年自己在《歐若拉》MV中一樣站在太陽下讓一頭黑色長髮在風中飄揚，唱出「愛是一道光，如此美妙，照亮我們勇氣的未來」，神還原17年前的自己，令人傻傻看不清哪個才是現在的張韶涵。

（微博：浙江衛視天賜的聲音）

網民看完2021版本的《歐若拉》後，紛紛慨歎張韶涵驚人的凍齡能力，17年的歲月彷彿從來沒有出現過：「我小時候張韶涵就長這樣，我長大了張韶涵還長這樣！」、「歲月不敗美人」、「真是名副其實的凍齡女神」、「歲月一定是把張韶涵給忘記了」。

點擊觀看17年前後的《歐若拉》MV對比，以及張韶涵的美照：