家居．築則｜300幾呎開放式單位整極多地台　上上落落好易仆親？

無綫財經台節目《家居．築則》最新一集介紹一間300多呎的開放式單位，設計師大面積地放置了地台，屋內除了洗手間、廚房和露台，其他位置，包括客廳、睡眠區和衣帽間都用地台設計，一齊看看這個設計合不合大家心水。

單位有大面積地台的設計。（《家居．築則》電視截圖）

單位是開放式，分區方面就利用高低不一的地台和趟門設計，去劃分出不同區域。客廳置於兩級地台上，用階梯式設計。而屋主經常招呼朋友，所以客廳要有一定面積，設計師沒有將客廳旁邊的睡眠區升高，反而是跟客廳的地台同一高度，令客廳看上去大點。考慮到有時睡眠區會混亂不整齊，設計師加了一道趟門間出睡房和客廳，一邊是趟門，而另一邊是布簾，剛好令客人去洗手間時不會看到睡床。布簾的另一個作用是劃出衣帽間，衣帽間的地台高度比睡房低一級，這樣就可以訂造高一點的衣櫃。不過過多梯級的設計，加上客廳和睡床中間趟門路軌的隙縫大，走動起上來真的不便。

客廳和衣帽間中間有布簾，需要時可以拉上。（《家居．築則》電視截圖）

設計師將單位打造成一間型格的工作室一樣，顏色簡約。除了揭起打開的地台，還有一種抽屜式地台，連床邊都有地台櫃，儲物量充足。此外，床的地台高度和窗一致，就形成了落地大窗的效果，不過因為客廳一邊有露台的關係，要出露台，就要落樓梯，不過設計師解釋屋主也可以坐在樓梯休息。由於屋內有大量地台，而地台會令樓底變矮，設計師加了不同燈光效果，例如廳會有向上照明的燈光，令天花視覺上高點。當然家品也是愈矮愈好，設計師用了一張大座墊，捨棄傳統的梳化，希望可以更有靈活和隨意，座墊都可以提供空間給客人留宿。另一個特別之處，是特意為喜歡下廚的屋主設計，廚房的燈，其實可以是一個廚具架，用來掛煎Pan，不過豈不是很容易撞到頭？

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