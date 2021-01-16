金晨深V裝露前露後超性感　戶外拍攝花絮曝光凍到臉容扭曲

去年憑綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣急升的金晨，昨（15日）獲邀出席《2021愛奇藝為愛尖叫晚會》，以一身超低胸裝亮相的她非常吸睛。而晚會則在青島舉行，當地氣溫大約只有3至4度而已，十分寒冷，但金晨仍性感亮相令不少網友都大讚她夠敬業。

金晨大放性感。（金晨工作室微博圖片）

身穿橙紅色禮服的金晨非常火辣，胸前深V設計一路開衩到腰部，而且背部的布料亦非常少，只有一個蝴蝶結支撐着，白滑美肌盡現曬前又曬後非常性感。而且在行紅地氈的時候，她全程都笑容滿面，沒有散發出寒冷的感覺，不少網友都大讚她美麗動人得來非常敬業。

金晨背部亦展現白滑美肌。（金晨工作室微博圖片）

另外，每每出席時尚活動金晨亦會拍攝美照上貼工作室同大家分享，眼見她上貼的照片無論臉部表情還是Pose都非常到位。原來背後拍攝時非常不簡單，從金晨上貼的影片可見，當她脫下保暖外套之後，就一度冷到崩潰尖叫，流露出痛苦的表情，因為當地只有約3至4度而已，但當正式拍攝時她就一秒進入狀態，在鏡頭前非常專業地擺Pose，被力讚相當敬業，同時亦讓人覺得藝人的工作的確不容易。

冷到一度崩潰尖叫。（影片截圖）