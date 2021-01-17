Jennie@BLACKPINK拍片分享家中生活　訂閱人數日過百萬號召力驚人

韓國女團BLACKPINK成員Jennie出道短短4年就成為韓國當紅女歌手之一，無論是音樂作品、時尚打扮甚至個人生活，都備受大眾關心。昨日（16日）適逢25歲生日，Jennie開設YouTube頻道兼上載一段Vlog公開自己在家中私底下的一面，訂閱者在一日內已經突破100萬名，成為號召力驚人的最強YouTuber。

Jennie昨日（16日）度過25歲生日。（Instagram：@ jennierubyjane）

Jennie拍片公開自己私底下的一面。（YouTube：Jennierubyjane Official）

Jennie的Instagram帳戶坐擁3818萬名粉絲，是第二名擁有最多Instagram追蹤人數的韓國藝人，僅次於隊友Lisa，因此粉絲一聽到偶像踩過界做YouTuber，馬上瞓身支持。Jennie於影片中展示出自己平日在家中的生活和細節，她坦言以後會經常拍片分享自己的日常生活，該影片觀看次數至今已經超過600萬，而Jennie亦在未夠兩日之內擁有181萬名訂閱者，每分鐘都在持續上升。

Jennie號召力十足，一拍YouTube就成為最強YouTuber。（YouTube：Jennierubyjane Official）

鋪天蓋地都是Jennie開YouTube的新聞。（Naver）

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另外，Jennie於2年前推出的個人單曲《SOLO》，MV觀看次數亦在她生日當日突破6億次，成為MV觀看次數最高的韓國SOLO女歌手，而該MV同時亦是韓國音樂影片中排第19個最高觀看次數的MV，頭18名均由PSY、BLACKPINK及防彈少年團（BTS）包辦。

Jennie於2年前推出的SOLO歌曲《SOLO》，MV觀看次數亦在她生日當日突破6億次。（YouTube：BLACKPINK）

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