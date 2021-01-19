曱甴是什麼味道？台女星被懲罰吃蟑螂乾　翅膀咬不斷似食樟腦丸

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-19 14:00

台灣藝人邱凱偉和安心亞早前到《綜藝3國智》當來賓，卻面對有史以來最可怕的終極懲罰「吃蟑螂乾」。他們兩人當場變臉，面露難色的模樣被王少偉笑說：「被驚嚇到現在腦袋一片空白了。」

節目最後終極懲罰輸家隊伍，抽其中兩人品嘗「蟑螂乾」。安心亞嚇得花容失色，不停喃喃自語「這個我真的不行」。大膽的瑪麗故意拿出蟑螂乾往安心亞方向丟過去安心亞立刻發出高分貝尖叫聲，躲到納豆後面，兩人重心不穩跌成一團。

《綜藝3國智》終極懲罰！點圖放大看蟑螂乾↓↓↓

邱凱偉也對懲罰感到不可思議，不過他們最終逃過一劫，主持班底瑪麗和風田成為試吃代表。瑪麗拿著蟑螂乾，一臉煎熬進退兩難。納豆在一旁說風涼話要他們當作是櫻花蝦一口吃掉，最後瑪麗鼓起勇氣咬了半隻，願賭服輸的態度獲得其他人大力稱讚。風田也一鼓作氣，將蟑螂乾往嘴巴裡塞，吃完之後倒在地上不斷乾嘔。

瑪麗：「很像在吃阿嬤的衣櫃…」點圖放大逐格睇瑪麗吃蟑螂乾↓↓↓

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因為實在太驚悚，事後製作單位解釋，節目中使用的蟑螂乾來自於無菌養殖，屬於美洲大蠊，和一般看到的蟑螂完全不同。除了無菌可食用，平常也作為大型魚飼料、藥材等用途，等節目播出時會加註警語讓觀眾明白純屬節目效果。

超噁心！點圖放大逐格睇風田吃蟑螂乾↓↓↓

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藝人事前也被告知製作單位準備的蟑螂乾對健康無害，瑪麗表示，因為工作人員有說明很乾淨，所以沒特別想到細菌的問題。但口感就有點耐人尋味，瑪麗形容：「很像在吃阿嬤的衣櫃，有樟腦丸的味道，蟑螂的翅膀咬不斷，很韌，像一張軟的塑膠片。」

過去瑪麗在受訪時曾說自己沒有特別害怕的罩門，《綜藝3國智》也曾出招如鱷魚、蜘蛛、蟋蟀等活體道具，藝人們早就見怪不怪。但這次蟑螂乾真的創下恐懼新高度，瑪麗坦言根本沒有人會想吃蟑螂，「我那天真的很像中邪，就覺得可以吃吃看。」

同場加映：《綜藝3國智》真人版娜美險遭扯掉比堅尼 竟轉頭緊抱「元兇」（點圖放大↓↓↓）

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