金剛40歲生日前夕與小嫻上山遇車禍　車尾箱滿佈撞車痕跡幸無大礙

台灣藝人金剛去年8月承認與小嫻（黃瑜嫻）熱戀後，兩人至今感情仍然相當穩定經常在社交網站放閃曬幸福。兩人昨日（17日）於金剛40歲生日前夕上山約會睇雪，卻不幸在山路轉彎時撞車，幸好兩人並沒大礙，在Instagram報平安。

金剛和小嫻公開認愛五個月，經常在社交網站大曬幸福。（Instagram：@ aloha6969）

金剛和小嫻在Instagram限時動態分享行程，先是去山上尋找雪的蹤影，兩人還捧着雪花一同入鏡，接着就出發去武陵農場，誰知在上山的過程中與旅遊車發生碰撞，車尾箱全是碰撞痕跡，他在Instagram發文分享這個壞消息：「這是39歲拍尼當（台語：歹年冬，意指不好的年頭）最後一個壞消息了…捧油們，開山路過彎要注意遊覽車啊…山林真的涼啊…。」

金剛於40歲生日前夕與女友小嫻上山約會睇雪。（Instagram：@hsien_0309）

金剛和小嫻昨日（17日）揸車上山時與旅遊巴發生碰撞，幸好並沒大礙。（Instagram：@ aloha6969）

兩人並沒大礙後繼續出發去武陵農場露營區，與一眾好友在只得1度的天氣之下露營，雖然凍不過看起來開心又溫馨。

兩人並沒大礙後繼續出發去武陵農場露營區，與一眾好友在只得1度的天氣之下露營。（Instagram：@aloha6969）

雖然凍不過看起來開心又溫馨。（Instagram：@hsien_0309）

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