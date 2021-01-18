內地女星鄭爽被爆搵代母生B　再被指為棄養或墮胎與張恒父母爭執

現年29歲的一線內地女星鄭爽與男星張恒於2018年公開認愛，其後兩人被發現同遊日本買樓，惟鄭媽媽一直否認兩人結婚，之後他們更合資開公司。可惜前年10月他們在內地綜藝節目《女兒們的戀愛》發生爭執，事後有指兩人已經分手。

張恒鄭爽。（節目截圖）

去年初傳出，鄭爽發現兩人之前共同擁有的公司有嚴重財務問題，鄭爽透過律師正式起訴張恒，而張恒在同年9月亦被限制高消費，又傳出張恒欠債、詐騙、攜款潛逃至美國等消息。

張恒今日（18/1）在微博發文澄清上述謠言，文中他突然自爆滯留美國是為了「兩個年幼無辜的小生命」，「我和家人滯留美國一年多，是因為我們必須照顧並保護兩個年幼無辜的小生命，滯留美國實屬無奈。」又指已交由律師處理傳聞的相關事宜，相信中美兩邊的法庭會還原真相。

張恒原來已經秘密生子女。（張恒微博圖片）

網民對張恒秘密生B的消息大吃一驚，事後有網民查到鄭爽和張恒已入稟美國聯邦法院申請離婚，並將在3月22日開庭審理。

之後更有媒體刊出張恒一對子女的出生證明，男孩是2019年12月19日在科羅拉多州出生，而女孩是2020年1月4日在內華達州出生，兩個孩子的登記父親均為Heng Zhang，而母親則為Shuang Zheng，與張恒及鄭爽的名字拼音相同。網民估計張恒與鄭爽找代母生B，但因為找代母違返內地法律，所以才隱瞞至今。

鄭爽。（鄭爽微博圖片）

日前又有一段聲稱為鄭爽及父母與張恒父親之間的對話錄音曝光，其中幾人為到底要棄養孩子、墮胎、抑或生下來而爭執不斷，鄭母則指因為孩子已7個月大而無法墮胎，認為應先生下來，才交給他人領養，更有一把被指是鄭爽的聲音激動表示，對於兩個孩子一事大感著急和不知所措。

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