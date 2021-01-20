星座迷哀嚎！唐綺陽宣布唔再出每年運程　20年來寫到崩潰直播哽咽

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-20 13:30

台灣「國師」唐綺陽每年出的星座運勢書，長年以來累積廣大讀者，也為不少人指點迷津，但唐綺陽前晚突然在臉書丟出震撼彈，表示持續20年的星座運勢書將要畫下休止符，今年出的運勢書將是最後一本，不過她表示「這個休止符不是停止，是開啟下一個創新」，要粉絲不用太擔心。

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她感慨從2002年開始，運勢書已經寫了20年，但如今她的體力已經不堪負荷，去年年底就因為身體和視力因素，崩潰過很多次，今年她本打算不出書，但因為不想和讀者突然告別，所以她還是決定繼續寫，只是出版的速度會更慢，她也索性將今年的運勢書當成告別之作，而她昨也開直播，哽咽表示「很感傷」，不過仍謝謝大家對她的支持。

唐綺陽感慨從2002年開始，運勢書已經寫了20年，但如今她的體力已經不堪負荷（FB@唐綺陽）

她透露，每年寫運勢書都必須閉關4個月，過著非人生活，也是佔時最久、最摧折身心的工作，但也讓她最有成就感，她嘆如果可以，自己也希望可以繼續寫下去，但體力已經不允許：「其實，敏感的同學早就注意到，我寫得越來越慢（根本成了農民曆），身體也到了極限（不能久坐、視力變差、注意力越來越不集中），已經不允許我繼續任性了，即使心還願意，身體也無法配合。」雖然決定不再出運勢書，但她仍會善盡占星師的職責，繼續陪伴大家。

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