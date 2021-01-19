八両金兒子近照曝光唔再濃妝艷抹　八両仔長相精緻曬陽光笑容

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-19 21:15

因多次參演周星馳電影飾演醜男而為人熟悉的八両金（葉競生），目前多在內地發展，憑其招牌冬菇頭在內地非常吃得開，四處登台商演工作根本接不停。近日，還聯同兒子八両仔（葉小霆）一起做網紅玩直播，吸引不少網友捧場，其中大家最關注的就是八両仔的長相，現年26歲的他長得精緻，還因而惹來整容的疑雲。

小時候的八両仔非常可愛。（八両金微博圖片）

1995年出生的八両仔小時候非常可愛，還配合爸爸同樣剪了冬菇頭，令不少人都印象深刻。但隨着愈長愈大八両仔有自己的想法，拋棄了多年的冬菇頭留了一頭長髮，還不時染上不同髮色還迷上化濃妝，唇紅齒白的模樣難令人分辨是男或是女。

但最近的他卻180度大轉變，不再化濃妝示人，五官輪廓分明展現陽剛一面。從直播的拍攝照片可見，八両仔將長髮梳起大面積地露出五官，皮膚白皙又濃眉大眼，還露出整齊的大白牙笑得非常燦爛，整個人的氣息有陽光男孩Feel，比起從前的濃妝艷抹好得多。26歲的他還被網友稱讚帥氣，長相看上去還有混血兒的Feel，非常上鏡。

父子同框玩直播。（微博圖片）

正正因為長相愈來愈精緻有別於過往的關係，不少網友都懷疑八両仔有整容，特別是他的鼻子非常挺拔，顏值完全不輸時下的偶像。站在爸爸旁邊的他顯得高瘦，父子對比之下顏值相差許多。

八両仔之前的髮色同現在有好大對比。（八両金微博圖片﹑微博圖片）