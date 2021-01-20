哈里梅根人氣勁過兄嫂遭批大逆不道？專書作者唱反調：係皇室走寶

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-20 10:30

英國哈里王子與妻子梅根脫離皇室重要成員身分、轉赴美國發展，短短一年間就簽下兩張昂貴合約，比「未來國王」威廉王子與「未來王后」凱特更受媒體關注，甚至在網站搜尋與社群媒體的人氣熱度上都遠遠超過，讓保皇、擁戴皇室的人們極為不滿，痛批他們出賣皇室，靠皇室的招牌Cap水，更恐懼人們往後對哈里與梅根的興趣遠高過威廉、凱特，簡直是對皇室繼承人的大不敬。

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在民主的國度，人人都是獨立個體，沒有先天的尊卑優劣，但在階級傳統森嚴的英國，皇室中不得有人比繼承人更出風頭、更受歡迎，諷刺的是，哈里與威廉的母親戴安娜生前就是這樣，讓自己在皇室貴族間不討喜、和在民間廣受愛戴有天壤之別。過了20多年、進入21世紀，許多皇室人員和擁護者依舊抱持這種觀念，因而視哈里與梅根的另謀發展、要跟皇室人氣別苗頭大逆不道，無法忍受。

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撰寫皇室專書的作者之一鄧肯拉康比，直斥哈里和梅根是對皇室最大的出賣，預言以他們現在崛起的速度，恐怕很快就要變成10億富豪，佔據絕大多數人們的吸引力，將來說不定超過5000萬人會睇哈里直播，關注他宣傳有機乳酪或任何他想促銷的產品，只剩5000人在看他的哥哥—「未來國王」威廉執行皇室勤務、去幫鄉間超市開幕之類等等的，這將造成「很大的問題」。

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鄧肯拉康比還誇張的形容哈里與梅根與Spotify合作的podcast根本無關慈善，一切都是為了賺錢，還故意用可愛的兒子亞契吸引外界點購。總之，他們想超過「未來國王」威廉和「未來王后」凱特，就是罪大惡極不可取。

鄧肯拉康比還誇張的形容哈里與梅根與Spotify合作的podcast根本無關慈善，一切都是為了賺錢（spotify）

其實這可能是梅根最完美的反擊，另一位寫專書、認為大家都誤解梅根的作者西恩史密斯，堅稱英國皇室自己活該，當梅根還在的時候，沒有注意到她經過演藝圈磨練出的公眾演說、和人群互動的高竿能力，未能善加利用，等到留不住她，看到她盡情發揮，才在眼紅嫉妒，後悔已來不及。英國皇室撕裂成兩邊，兩邊的支持者都對另一方鄙視、嘲弄，對於皇室振興一點也沒幫助，只是讓外界多看笑話。

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