哈里王子夫婦脫離王室一周年　梅根放棄成爲英國公民

哈里王子（Prince Harry）夫婦脫離英國王室生活近一年，其妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）傳出擱置申請雙重國籍的消息。

據英國《每日電訊報》報道，梅根退出王室生活一年後，放棄了成為英國公民的計劃。

英國《鏡報》報道指哈里王子和梅根首次以個人身分出席活動，有指報酬高達40萬英鎊。(Getty)

哈里夫婦一年前宣布不再想成為王室成員，震撼整個英國。當日王室和哈里都表示遺憾和悲傷，但短短三個月後，哈里夫婦就與白金漢宮達成了協議，帶著女王的祝福離開了英國，開始了新生活。從那以後，日漸清晰的是，這個年輕的家庭沒有返程計劃。

哈里夫婦在美國加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）的蒙特西托（Montecito）購買了一座龐大的豪宅，並宣布了系列有利可圖的長期商業協議和投資大計，並計劃讓他們的兒子阿奇（Archie Mountbatten-Windsor）入讀當地學校。

英國哈里王子（Prince Harry）一家已搬到美國生活。圖為2019年9月25日，哈里王子（左）及妻子梅根（Meghan）（右）與兒子阿奇（Archie）（中）在出訪南非時的合照。（Getty ）

肯辛頓宮2017年11月宣布梅根嫁給王室成員後，將申請成為英國公民，當時幕僚明確表示，這位前美國女演員不會插隊，而是會像其他任何人那樣要等上幾年。根據內政部規定，她三年後即去年11月，將有資格申請永久居留，然後是公民身份。但期間在國外停留天數必須少於270天，她沒能做到。

有報導稱哈里夫婦正尋求將與王室達成的所謂Megxit協議延長一年。而《每日電訊報》指時間長短並不重要，重點在於安全和財務問題。唯一存在爭議懸而未決的是哈里王子的名譽軍事頭銜（被取消了一年）及相關贊助。在適當時候會討論並公告天下，人們普遍預計至少應將薩塞克斯公爵頭銜轉移給其他皇家成員。