郭可盈為家人整蘿蔔糕好有愛　51歲凍齡美貌加Fit爆身形卻成焦點

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現年51歲的郭可盈自誕下女兒林天若（Tania）後，就以家庭為重淡出娛樂圈，近來她活躍於社交平台，令粉絲們可以看到她的近況。日前，她在IG發文分享生活動態，為預備農曆新年而整蘿蔔糕。

早前林文龍和郭可盈為囡囡慶生。（Instagram@khy_official）

點擊下圖看郭可盈最新Po的相︰

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郭可盈貼上自己的準備和煮食過程，寫道︰「農曆新年將至，而且天氣寒冷，整蘿蔔糕最合時宜！因為寒季的蘿蔔又甜又多汁，亦可按喜歡的口味、材料、軟硬度手工精製，今次試吓加入鮑魚，就等我來為大家效勞啦！」又標記了老公林文龍和囡囡Tania的IG，為家人下廚，非常溫馨。而她也跟製成品合照，雖然郭可盈化了妝，但外表跟當年一樣美麗，一點也不似已經50歲！而且，她在下廚時的照片，見到她身形的剪影，身材纖瘦之餘，又好有線條，的確是Keep得相當之好，難怪至今依然是不少人心目中的女神！網民們都關注到她的外表，大讚︰「好美！」

點擊下圖看郭可盈多年來有沒有變化！

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