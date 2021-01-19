安樂蝸｜441呎單位工業風設計　睡房紫色牆廁所玻璃門咁有情調？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-01-19 11:00

J2台最新一集《安樂蝸》介紹一個441呎的單位，屋主是一名「貓奴」，和兩隻貓貓一齊住，節目講到單位能做出600呎的效果，一齊跟主持林穎彤和嘉賓董嘉儀看看！

單位以黑、白、灰色和工業風為主調，有開放式廚房。（《安樂蝸》電視截圖）

單位風格是重工業風加貓貓元素，屋主決定一次過將全屋四面牆加三道門拆去，將全屋打通，令空間感更大。他又將主人房和衣帽間變同一空間，加上在某些地方做了做了劃一地台，增加儲物空間。客廳的重工業風由黑、白、灰三色組成，再加些紫色做點綴。另外，屋內有一面由貓和屋組成的剪影特色牆，感覺好溫馨，再加上各種貓形裝飾，一入屋就Feel到屋主是愛貓之人。

紫色牆不是人人喜歡。（《安樂蝸》電視截圖）

主人房方面，門用長條玻璃拉門，一入房就見到一幅紫色牆，看來屋主好喜歡紫色，加上灰色的元素襯托，不過大面積的紫色牆反令人感覺似精品酒店！而睡床和窗台成一水平，減低了壓迫感。客廳有一面大鏡，增加空間感之餘，原來是給屋主望着鏡做瑜伽用。浴室方面，就應該是全屋最特別的地方，用了雙長條透光玻璃門，裏面貫徹黑白灰設計，有按摩浴缸、紅酒架，兼可放平板電腦，好有格調。費用方面，全屋的裝修費為28萬。

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