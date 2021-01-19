驅魔麵館︱換編劇毀口碑劇情走向脫軌　孫浩俊登場難扭轉乾坤？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-19 23:45

韓劇《驅魔麵館》（경이로운 소문）第12集全國收視率達10.581%，再度刷新OCN電視台戲劇部門最高收視紀錄，更穩坐Netflix熱播榜冠軍寶座，早前曾撰文稱讚劇集人物設計仔細出色，連帶劇情發展順理成章，主角蘇炆（趙炳圭飾）面對不公義的校園欺凌選擇以暴制暴也令觀眾大呼過癮，可是正當《驅魔麵館》人氣與討論度均節節攀升之際，卻更換編劇令不合理劇情接連發生，觀眾無所適從，13集播出後「驅魔麵館 編劇」更因此登上熱搜榜第一名，收視率亦下降1％，到底情節走向有多荒謬？

《驅魔麵館》由（左起）廉惠蘭、趙炳圭、劉俊相、金世正主演，故事講述驅鬼獵人組織「Counter」偽裝成「姐姐麵館」的店員，卻以打擊惡鬼為實。（劇集海報）

首先惡鬼池清臣（李洪來飾）終進化至最高階，驅鬼獵人須佈下結界來將其捉拿，結界本來是個未經試驗的技能，能量卻大到輕易令有不死身的池清臣動彈不得，差點就此一命嗚呼之際，卻被一個沒怎麼鋪排的小孩所救，池清臣為了不被召喚更選擇以槍自殺，而非逃走或是向蘇炆開槍；這時Counter更「全體發夢」沒有一舉召喚已經奄奄一息的白香熙，令觀眾看到滿頭黑人問號，此時觀眾已開始聞到爛尾的味道。

點擊圖輯睇第13集令人黑人問號的情節：

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其後在第14集，第3階惡鬼白香熙受命殺害揭發食水污染的女孩，正義驅鬼獵人登場卻只顧打凡人出氣，有兩個更齋企，再次輕易放走了該捉拿的白香熙，是覺得這樣惡鬼會對你報恩？及後Counter更不經思考中了惡鬼的調虎離山之計，直奔落單的市長申明輝（被池清臣附身），不清除比較容易的白香熙，令她有機可乘破壞結界；根據主角不死定律，白香熙又沒有趁都荷娜（金世正飾）最弱之際對她下手，拆了結界說幾句狠話就沒有然後了！之後更是離奇，雖說主角有「罕有技能」絲毫也不奇怪，也能突顯主角身份，蘇炆卻在零交代的情況下擁有了念力的技能，這兩集的劇情漏洞多不勝數，劇情走向不合理予觀眾一種強行拖戲的感覺，心生棄劇念頭，也毀了劇集之前建立的好口碑。

點擊圖輯睇第15集預告：

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《驅魔麵館》將來本周末迎來最後兩集，從最新釋出的預告可見，孫浩俊將在下集出場，蘇炆驚訝問他：「你是誰？驅魔獵人嗎？」在最後兩集為主團隊加入新角色，明顯是為第二季鋪路，早前劇組亦透露已着手協調主演們的檔期，預計2021年9月前開拍續集。不過，最新兩集劇情發展之突兀，不禁令劇迷萌生棄劇念頭，若然想保持劇集口碑，順利為第二季護航，那麼接下來的兩集表現就有着舉足輕重的作用。替換編劇除了可能影響故事風格，接替的編劇亦必須十分理解這個故事的來龍去脈，以及之前留下的伏線，可是根據韓劇邊拍邊播的習慣，為第14至16集執筆的金新春編劇可說臨危受命，時間之趕急，普遍觀眾都認為劇情走向爛尾的機率頗高，令第2季未拍先凍過水。

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