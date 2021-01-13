哲仁王后︱申惠善零形象演麻甩佬贏民心　宮鬥劇情反成唯一敗筆

韓國電視劇《哲仁王后》（철인왕후）改編自陸劇《太子妃升職記》，播出後雖爭議不斷，但仍無損其高企人氣，收視節節攀升，才播到第10集最高收視已達12.836％，超越《Signal》及《德魯納酒店》等夯劇，位列tvN歷來最高收視第7位。《哲仁王后》故事講述現代任職青瓦台廚師的張奉煥（崔振赫飾）因意外靈魂穿越到朝鮮時代王后金昭容（申惠善飾）身上，並與皇帝哲宗（金正賢飾）展開一系列爆笑劇情。說起穿越題材，這幾年來大眾也許都有幾分厭倦，同為穿越劇、更有着金牌班底的《The King：永遠的君主》更是慘淡收場，到底《哲仁王后》憑什麼突圍而出？

韓國電視劇《哲仁王后》（철인왕후）改編自陸劇《太子妃升職記》，播出後雖爭議不斷，但仍無損其高企人氣，收視節節攀升，才播到第10集最高收視已達12.836％，超越《Signal》及《德魯納酒店》等夯劇，位列tvN歷來最高收視第7位。（劇集海報）

申惠善在劇中一人分飾兩角，分別是現代沉迷女色的花花公子張奉煥及古代寧為愛情而死的王后金昭容，外表看上去雖是個賢良淑德的氣質女子，可是絕大部分時間醒着的靈魂都是張奉煥，從抵不過古代服裝繁複的「朝鮮首個No Bra」、到大玩有味笑話尋找失蹤了的「寶貝」、甚至大跳Blackpink，申惠善可謂將「麻甩佬」的一舉一動都模仿得惟肖惟妙，處理男兒心女兒身的角色亦恰到好處，創造了不少名場面，完全零包袱可言，演技亦精湛得兩角可以轉換自如，雖不是首次擔大旗做女主角，但《哲仁王后》的成功申惠善實為一大功臣。

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《哲仁王后》雖是古裝劇，卻沒有古裝劇的沉悶弊病，由於金昭容體內住了一個現代靈魂，所以她利用最新潮語或英文與「古代人」相處，令古代人摸不着頭腦亦相當逗趣，包括：「No touch」、「Fans Club」、「Anti Fan」等，張奉煥賦予這些詞神奇新解釋令觀眾忍俊不禁之餘，哲宗更寫下《中殿辭典》翻譯昭容用語；而現代喝完酒很想吃公仔麵等習慣亦同樣零違和地被帶到古代，容易令觀眾產生共鳴之餘，這類型的喜劇尤其受歡迎，皆因在結束忙碌的一天後不用再使用腦袋、輕輕鬆鬆笑一場就好。

若然要找出《哲仁王后》的一個弊病，那就是金昭容雙重靈魂的主線劇情太出色，令副線的宮廷權鬥戲變得老土乏味。（劇照）

若然要找出《哲仁王后》的一個弊病，那就是金昭容雙重靈魂的主線劇情太出色，令副線的宮廷權鬥戲變得老土乏味，劇情說到哲宗表面作為傀儡皇帝，實際上卻忍辱負重，密謀推翻控制他的金氏政權，雖說君主密謀造反奪回主導權很是熱血，可是每逢劇情說到爭權部分就會觀眾興致缺缺，畢竟王后娘娘的相關劇情實在出色兼有趣太多，所以觀眾都希望哲宗可以「不務正業」，好好和「王后娘娘」談戀愛。