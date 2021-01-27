逃恥SP劇評｜疫情大爆發新垣結衣卻生B？抗疫媽媽經發射正能量

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-27 14:30

《逃避雖可恥但有用》新春特別篇，延續過往的調性，繼續碰撞躲藏於日本社會中不友善，雖然受限於篇幅，難以細細點明，卻以生活化的包裝讓人有所共鳴，不管是剩女、單身、性別平權、毒性陽剛或是養兒育女都能有所著墨。為此，即使少了長篇的論述、爭執與對立，還是一如既往地讓觀影者感到貼切，甚至在內心高呼贊同。

↓↓↓新垣結衣星野源疫症生B分隔兩地慘慘豬但有寓意！？ 點圖放大看劇評精華內容↓↓↓

+ 14 + 14 + 14

相關圖輯：逃恥SP｜新垣結衣崩壞了？女神公開私生活 「廢宅樣」反差極大（點圖放大↓↓↓）

+ 2 + 2 + 2

相關圖輯：逃恥SP｜新手爸媽問題多多？新垣結衣星野源七大金句惹港媽共鳴（點圖放大↓↓↓）

+ 30 + 30 + 30

鬧哄哄的寂寞，想要擁著彼此來入睡

然而，即使闡述多元的主題，彼此之間還是有著共同的傷痕，恰恰好都能圍繞著「不被理解與體諒」的主軸來謄寫，畢竟，如同百合所述，這是一個還不夠溫柔的社會。甚至，為了生存，人們需要將不合宜的缺憾與失落雪藏到心靈深處來凍結，以便喬裝出無所謂的餘裕來過活。故此，那些被社會擠到邊緣的群體，就算暗自禱告著社會快快進步，面臨到不合理的挑戰，大環境的不友善，仍然讓人膽戰心驚，進而駐足思索是否要踏出爭取的第一步。

以此來說，美栗那句「理所當然」的提醒，變成一種恍然大悟，原來面對不合理時的爭取，就是一種理所當然，不需要為此感到不得體、不禮貌或是不合宜。藉此，劇組妥善地運用劇情達到賦權的效果，促使《逃避雖可恥但有用》不只溫暖，更鑲嵌了讓人前進的力量與肯定。

另外，平匡好友們幫助爭取育嬰假的段落，也讓人理解到，即使社會的體制與文化讓人感到寂寞與心涼，理解自己的人依然都在，甚至願意幫忙發聲，為此，即使體制沒有辦法全面或立即的改變，但不再孤單這件事，同樣提供了足夠的力量讓人繼續奮戰下去，甚至能夠削減一點點的寂寞。

綜合來講，不管是理所當然或是有人陪伴，都能讓不被理解或是體諒的情緒浪潮有所消退，雖然潮起潮落，寂寞終究無法根除，我們卻也因此有了一個安全的堡壘，讓我們有動力前進去爭取，累了也能有一個地方躲藏。這也正好呼應了美栗及平匡的成長，意即互相支持強調的不只是共同解決事情，彼此之間，除了要分擔問題解決的責任，更還有連帶衍生的心情起伏。

即使社會的體制冰冷，平匡從好友們幫助爭取育嬰假一事中知道理解自己的人仍在。（《逃恥SP》劇照）

當然，無法前進的困境，還是得回扣到不能困擾別人的生活文化來理解，我想，這正如百合所述，是社會追逐單一化形象所豢養出的詛咒，甚至如同束縛的緊箍，當人們一有反抗或叛逆的意識，就會換來一陣作痛，進而舉步難行。

就此來看，那些主流價值的耳提面命，寄宿在日本文化中的言靈，看似在傳遞其正面力量，實則絆倒了社會的前進，甚至堆積出一群無法伸展的陰影，只得潛伏在各自的孤島。面對這個社會狀況，劇組積極地使用詞彙的探討去破除，不管是「支持對方」變成「共同承擔」，又或是直接搭配平匡與父親的爭執去闡述「一家之主」的使命，如何架空男人的親職照顧，導致其變成一臺賺錢機器，而非一起共親職的家庭夥伴，甚至取名字也能帶出跨性別的考量，全都是在嘗試拆除既有的生活框架與想像。

雖然特別篇受限於篇幅，相關議題只能簡單帶過，但如前所述，劇組不斷拆解生活，然後重新拼湊，藉此傳遞出體諒所蘊含的溫暖與力量，以彰顯《逃避雖可恥但有用》中浪漫卻務實的根本，並孕育出一句句鏗鏘有力的名言。

不同議題間的互相輝映，更剛好照亮了劇組想傳達的焦點，生而為人的自由與選擇，實為理所當然，不僅拘泥剛剛好的順其自然，就連學術研究＊都指出，若要讓幸福的婚姻關係可以開花結果，就得要深思熟慮地灌溉，而非只是順從時間或是大眾價值來栽培。回過頭來看正篇中的經典求婚片段，更也帶有相同的內涵。畢竟，結婚不是為了省錢，而是為了要經營更深入的關係，否則，不斷地剝削彼此的情感，終有一天，激情也會燃燒殆盡，彼時彼刻，剩下的就不會是互相體諒的星期二擁抱，而是情感掏盡後的死灰黯然。當然，前述道理同樣適用於其他的人際關係，越是親密，越是如此。

正篇中的經典求婚片段。（《逃恥》劇照）

不被主流理解與諒解的人，就像空有軀體的孤魂野鬼。

黎明之前的夜黑，怎麼也偷不走陽光

本次的特別篇共有兩章連貫的篇幅，雖然故事的推展越來越豐沛，孩子出生了，夫妻兩人也透過壓力的傾訴達到情感上的分擔，如前文所述，不只是共擔責任，更也一起共享了彼此的痛苦歷程，藉此達到整體上的共走。然而，漸上軌道的一切卻被意外的疫情給打亂。即使如此，劇組的主軸還是沒有偏移，依然是要打破人們的習以為常，只不過結合了時事，利用病毒偷走美栗與平匡的幸福。

就此來說，劇組想討論的也不只是人要推動社會去改變，更包含了人要因應外在狀況去轉變，而這並非自打嘴巴，反倒是要帶出人的渺小，甚至是幸福的脆弱，進而再次提醒生而為人的不容易。畢竟，不管你是主流，或是非主流，面對死亡都是平等的，不管是誰都會懼怕。所以，面對這場長期的慌亂，劇組給出的答案，又再次巧妙地扣回美栗及平匡所得出的成長主題，一同攜手合作。

因此，我想《逃避雖可恥但有用》不只要反映時事才融入疫情，更也想以此進行鼓勵，讓人明白團結一心的重要性，藉此，度過危機之後，彼此都能夠學習去堅定地撐起更寬廣的天空。如此這般，本來被主流價值觀給排除在外的邊緣群體，也能在動盪的時代中找到一處可以投放自我的安逸。

就此來說，雖然觀影時為美栗及平匡感到可惜，卻也讓人再次體悟身在台灣的幸福，不用經歷複雜且厚重的生離死別，日常，就是我們最需要去緊握的幸福時光，如美栗母親的提醒，與其死盯著許久後的終點，不如學習享受過程。為此，多年後才有機會從痛苦的回憶中拾起那抹欣慰的笑容。到頭來，唯有深品生活的美妙，才能好好體會生命的觸動，而這正好讓人想到《靈魂奇遇記》帶來的感觸，即使人生會潮起潮落，仔細感受不同的含辛茹苦，就能持續保有生命的熱情，觸發靈魂的悸動。

綜上所述，如同《逃避雖可恥但有用》的製作方所述，新春特別篇闡述的概念是「加油啊！人類！」，不只是要批判，也想揉捏出期待與盼望，讓人看完有所省思之外，更也能從中感到溫馨與希望。

同場加映：逃恥SP｜新垣結衣星野源跳全新「戀舞」 網民：為大家打氣的舞蹈（點圖放大看↓↓↓）

+ 2 + 2 + 2

這是最好的時代，也是最壞的時代－《雙城記》

成為彼此的屋簷，一起走過風風雨雨

雖然本篇是以新春特別篇為題，但美栗及平匡的故事發展是跨時空延續而來的，其中不斷延續出現的主題，最為明顯的就是兩人的相惜，如果說「打破框架」為運轉《逃避雖可恥但有用》故事的軸心，那互相扶持就是讓軸心可以轉動的煤油。

假若沒有那份想要為彼此多做一點的付出之情，框架再怎麼用言語去衝撞可能也像一堵高牆，不易撼動與推翻，甚至花費再多的時間都不見一點滴穿。就此來說，美栗及平匡不只提醒了我們改變的重要性，也讓人明白改變之中的互相承接有多麼必要。

以此來說，新春特別篇中的大哭一場就顯得非常重要，如前文所論，養兒育女會催生各種辛苦，有時讓人如臨天堂，但很多時候也像跌入地獄。然而，社會大眾大多只強調懷孕生子的神聖，卻忘了拉拔餵養中的屎尿糞臭，很可能會讓人心力憔悴到崩解。這也顯現劇組的用心，即使節奏快速，新春特別篇還是完整地呈現養兒育女的光影，這部份正如本文先前所提到的，《逃避雖可恥但有用》中鮮明的浪漫與務實。不過，那個大哭一場，不僅是因為養兒育女，若從正篇開始梳理，就會發現美栗及平匡的戀情發展，大多時候都整齊劃一，但如美栗所說，靠制度建構出的關係無法跳脫制度來發展。然而，關係充滿著情緒與不理性，制度或許能提供明確的方向去遵循，卻無法幫助人明白自己的心為何而慌亂、不安、悸動、鼓躁與翻騰。為此，誠如平匡所體悟的，關係中的彼此需要的不是制度的重建，而是傾訴出彼此的心情，藉此才有機會去互相體諒與承接。

以此來看，大哭崩潰就像是顆試金石，推動夫妻兩人想起重要學習，再次坦露彼此。雖然，就像百合說的，沒有人能夠真正地了解彼此，不管是一個人、兩個人或是一群人都還會感受到不被理解的寂寞，比如美栗無法明白生為人父的焦慮與不安，平匡無法體會懷胎十月的慌亂與厚重。可是，傾訴還是能讓寂寞受到安撫，原本蠢蠢欲動的陰影，終能得到平靜，擺脫情緒滅頂的憂愁，彼此也才能好好地享受這場得來不宜的育兒經歷，就算幸福且痛苦還是甘之如飴。

不管是男生或女生，難受都一樣是難受

綜合來說，《逃避雖可恥但有用》透過特別篇，再次使用美栗與平匡的故事去烘托親密關係中的相處哲學，讓人明白情感互動中的焦與香各有滋味，並且以此提醒，互相扶持是站在一起的同理，而非上對下的同情，至於那些點水帶過的議題，其所要的同樣也只是簡單的包容，而非指責與壓抑。

平匡和美栗在特別篇養兒育女的生活。（《逃恥SP》預告）

寂寞無法被消滅，但可以被分擔。

結語

《逃避雖可恥但有用》特別篇受限於篇幅，無法像正篇一般層層堆疊，角色議題大多也只能精簡帶過，著實可惜，但其中所傳遞出的溫暖與同理，仍舊大大地擁抱住了觀影者，就像初春的朝露，剔透著希望與期盼，讓人又有了前進的力量。為此，即使在這寒冷的世代，我們都還能因為這些加油打氣，讓心保有一絲曙光，甚至拉長自己的影子去跳躍，憑此，病毒也偷不走我們感知幸福的力量。

＊J Couple Relatsh Ther. 2013 Apr 1; 12(2): 135–149.Published online 2013 Apr 28. doi: 10.1080/15332691.2013.779097

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：癮君子--movie addict，原文：劇評▕ 《月薪嬌妻 》新春特別篇- 燦爛的寂寞宴席，想和你一起偷聽生命絮語】