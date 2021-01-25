天國與地獄︳綾瀨遙高橋一生　刑警殺人犯靈魂互換一幕演技大爆炸

撰文： 豬豬樂園公眾號 最後更新日期： 2021-01-25 22:30

大家有沒有留意到TBS電視台最新的日曜劇場電視劇《天國與地獄～瘋狂的2人～》（天國と地獄〜サイコな2人〜）？本劇由綾瀨遙、高橋一生主演，講述富正義感的警視廳搜查一課刑警望月彩子（綾瀨遙飾）調查連環殺人案時，意外與疑犯日高陽斗（高橋一生飾）靈魂交換的故事。

《天國與地獄》上星期開播，在豆瓣獲得8.3的高評分（豆瓣網截圖）

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＊以下內容含一定劇透，請斟酌閱讀：

《天》劇於上周日（1月17日）首播後觀眾對綾瀨遙、高橋一生的演技好評不斷，單是第一集兩人的對手戲已充滿火花。

在靈魂交換前，綾瀨遙是一個希望力爭上游並在破案時立功的刑警，積極熱心之餘心思其實也十分細密，因此注意到高橋一生殺人後留下的蛛絲馬跡。當時她的角色只是一個有野心的刑警，演技尚未有太大的發展空間；相反觀眾一開始已經知道高橋一生殺人犯的身份，但當他在電車上以普通路人的身份與綾瀨遙搭話，以及綾瀨遙下車後他迅間變臉的眼神、表情都非常震撼。

按圖睇《天國與地獄》精彩劇照：

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當高橋一生在辦公室中反思並意識到自己在綾瀨遙面前露出破綻後，坐在椅子上抬頭望著天花，那刻的眼神以及轉動電腦椅的動作讓人打從心底不寒而慄，彷彿透過他的眼神已經看到他準備對付綾瀨遙的下一步。

男女主角靈魂交換：高橋一生演出男人身女人心的細微演技

雖然靈魂交換的情節也常常出現在電視劇中，但綾瀨遙、高橋一生在清醒後慢慢意識到自己的身體和靈魂交換了的時候，兩人不費言語，只是透過表情和動作已經能明確感受到靈魂交換了的事實。高橋一生從走路、摸臉、到在鏡子前確認自己的臉時的震驚、後來看到「自己」的臉出現在病房門口後的崩潰，以及聽著殺人狂綾瀨遙的威脅時絕望得眼淚在眼眶打轉的表現，每一個表情、動作、神情都十分能打動人心，讓觀眾完全投入到他的心境，同時也能清楚「看到」「他」身體裡的「她」。

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男女主角靈魂交換：綾瀨遙演出女子身男子心的魔頭

而本來只是積極刑警的綾瀨遙在靈魂交換後也大展身手，對著鏡子的冷笑、在病房中逼迫高橋一生的場景與交換前的高橋一生的神情如出一轍，即時換上殺人狂的面具。兩人的靈魂演技將劇本發揮得淋漓盡致，以同一張臉帶大家來回地獄又折返人間，真的是「瘋狂的2人」！