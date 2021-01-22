《想見你》團隊新作、《俗女養成記2》…2021年10部高質台劇推介！

2020 年台劇表現可以說是相當亮眼，像是主打心理驚悚的熱門電影《返校》影集版，還有講述社會底層勞工辛酸故事的《做工的人》，更不用說在去年金鐘獎獲得八項提名的《誰是被害者》與《俗女養成記》、《罪夢者》齊登當年度入圍最大贏家，每一部都創下了台劇新紀錄。

乘著這股氣勢，2021 年也有許多好劇等著上架，GQ 為各位整理了一共 10 部值得期待的片單，今年再也不用怕劇荒！

文：Amber Chan, Maggie Chiang, Adam Lin／GQ Taiwan