《想見你》團隊新作、《俗女養成記2》…2021年10部高質台劇推介！

撰文：GQ Taiwan
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2020 年台劇表現可以說是相當亮眼，像是主打心理驚悚的熱門電影《返校》影集版，還有講述社會底層勞工辛酸故事的《做工的人》，更不用說在去年金鐘獎獲得八項提名的《誰是被害者》與《俗女養成記》、《罪夢者》齊登當年度入圍最大贏家，每一部都創下了台劇新紀錄。
乘著這股氣勢，2021 年也有許多好劇等著上架，GQ 為各位整理了一共 10 部值得期待的片單，今年再也不用怕劇荒！
文：Amber Chan, Maggie Chiang, Adam Lin／GQ Taiwan
2021係台劇盛世？即睇10部高質推介：
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ片單推薦】2021 年這 10 部「優質台劇」值得追！《想見你》團隊新作、《俗女養成記2》都在今年！】