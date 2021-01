《粗口研究》、《亞森羅蘋》…1月Netflix 10套最新上架影劇推薦！

2021 終於到來!而在 2020 年 12 月《Sweet Home》、《今際之國的有栖》(又名《今際之國的闖關者》)、《返校》等厲害的影集之後,本月的 Netflix 也有不少令人期待的作品。首先是以「龍舌蘭酒」為主題的《龍舌大莊家Monarca》終於出第 2 季了,《進擊的巨人》Final Season 也持續更新最新集數,奇洛李維斯(Keanu Reeves)經典代表作《22世紀殺人網絡The Matrix》三部曲上架,尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主持的《粗口研究History of Swear Words》帶大家了解髒話的歷史與由來,把故事背景設定在現代的《亞森羅蘋Arsène Lupin》,Vanessa Kirby主演的《女人碎片Pieces of a Woman》,「飛隼」安東尼麥基(Anthony Mackie)主演的《末日戰地Outside the Wire》,超強片單,為大家開啟全新的一年!

文:Daniel Hsu/GQ Taiwan