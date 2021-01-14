《粗口研究》、《亞森羅蘋》…1月Netflix 10套最新上架影劇推薦！

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2021 終於到來！而在 2020 年 12 月《Sweet Home》、《今際之國的有栖》（又名《今際之國的闖關者》）、《返校》等厲害的影集之後，本月的 Netflix 也有不少令人期待的作品。首先是以「龍舌蘭酒」為主題的《龍舌大莊家Monarca》終於出第 2 季了，《進擊的巨人》Final Season 也持續更新最新集數，奇洛李維斯（Keanu Reeves）經典代表作《22世紀殺人網絡The Matrix》三部曲上架，尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主持的《粗口研究History of Swear Words》帶大家了解髒話的歷史與由來，把故事背景設定在現代的《亞森羅蘋Arsène Lupin》，Vanessa Kirby主演的《女人碎片Pieces of a Woman》，「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）主演的《末日戰地Outside the Wire》，超強片單，為大家開啟全新的一年！

文：Daniel Hsu／GQ Taiwan

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ 片單推薦】1 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！】

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