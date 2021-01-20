陳冠希新Crossover系列被網民指似酒樓企堂　外貌再崩壞惹熱議

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潮人陳冠希（Edison）的自家品牌CLOT不時會跟其他大牌合作做Crossover。日前，他在IG公布了CLOT x Polo Ralph Lauren的新系列，更親自擔任模特兒影相。是次合作是結合東西方元素，把中國風的元素放到Polo的經典設計中，推出限量中國風設計polo shirt和恤衫等，大玩Crossover。雖然產品會在今個月27日才正式上架，不過已經引來網民的議論紛紛。

Edison現在是Family Man一名。（Instagram@edcee3000）

向來走在潮流尖端的Edison每次推出新產品都會引來熱議，今次也不例外，網民的反應兩極，有人表示欣賞這系列，覺得「很帥」，但都有大量網民覺得似酒樓「企堂」，且有點老土，紛紛表示︰「Fashion嘅嘢我識條鐵」、「換兩粒鈕就中國風」等等。此外，也有網民關注到發放了的硬照和片段中的Edison樣子，毒舌留言指他蒼老了不少，靚仔樣不再，又再出現崩壞等。

點擊下圖看這個新系列的照片︰

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點擊下圖看陳冠希一家的靚相︰

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點擊下圖睇陳冠希的豪宅︰

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