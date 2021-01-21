尹STAY︱朴敘俊崔宇植認真Mode勁吸睛　高收視方程式值得香港參考

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-21 21:45

新冠肺炎肆虐已一年，在減少外出的情況下，影視綜藝節目就成為了很多人消磨時間、放鬆心情的主要選擇，在韓國綜藝《新西遊記8》（신서유기8）結束後，許多觀眾均意猶未盡，希望其可以變成常規節目，羅暎錫（나영석）PD當然聽到觀眾的呼聲，沒有讓大家等太久，就攜着A＋級陣容的《尹食堂3》回歸，噢，不！由於疫情關係未能出國，所以節目模式有所變動，將經營餐廳變成經營傳統韓屋，名字也改成了《尹STAY》（윤스테이），這絲毫不影響節目口碑，首集收視已報捷達8.2%，直達tvN有史以來最高收視綜藝第19位，第2集收視更飆升至雙位數，到底《尹STAY》的吸引之處是什麼？

《尹STAY》由（左起）崔宇植、鄭有美、尹汝貞、李瑞鎮、朴敘俊組成。（節目海報）

幕後功臣羅暎錫、李祐汀金牌組合係收視保證

羅暎錫這個名字基本上就是韓國綜藝節目的品質及收視的保證：《花樣》旅行系列、《一日三餐》、《新西遊記》、《尹食堂》等紅遍亞洲的節目均由他製作，而在tvN最高收視綜藝的排行榜上，首20名除了排行第19的《家常飯白老師》外都出自他之手，而他本人當紅的程度一點也不亞於一眾韓流明星，2018年更有報道指出他的年薪為2.15億韓圜（約135萬港元），獎金有35.1億韓圜（約2,208萬港元），即總收入達37.25億韓圜（約2,343萬港元），據說比CJ集團會長李在賢薪金還高，讓不少觀眾為之驚訝。

李祐汀（이우정）這個名字大眾可能相對陌生，但以上金牌綜藝節目同樣出自她之手，她跟羅暎錫為金牌組合，一個導演一個編劇；而佔據tvN電視劇收視亞軍的《請回答1988》、第6位的《機智醫生生活》、第12位的《請回答1994》均出自她之手，羅暎錫與李祐汀雙劍合璧可謂所向無敵。

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綜藝見到A＋＋級演員陣容極難得

本季《尹STAY》由尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植組成，影后、視帝、視后雲集，光看這個列陣已經是韓國A＋＋級的演員陣容，各自在業界都有獨當一面的地位；加上演員私下的模樣一向較為神秘，為了不被定型均鮮少出現在綜藝節目，特別是頂級演員，通常只會在影視作品中看到他們的蹤影，共同參與《尹STAY》更顯難得。

主軸人物為現年73歲的尹汝貞，雖然是資歷豐富的大前輩，但直率性格及幽默感都深受喜愛，最近更憑電影《Minari》（미나리，直譯《水芹》）獲得荷里活多個最佳女配角獎項，被視為新一屆奧斯卡大熱。李瑞鎮與鄭有美同樣不容小覷，第二季加入的朴敘俊及本季加入的實習生崔宇植兩位帥氣「鮮肉」更是吸睛，除了作為門面外，賣力工作的模樣更受觀眾喜愛，崔宇植更化身萬能忙內，從接送旅客到民宿、搬運行李的Bellboy、協助主廚的助手、餐廳服務生等職務都需一手包辦，他亦十分稱職，各種情境的英語都難不倒他之餘，在忙到沒有喘息時間的時候還可以開玩笑，化身「稱讚Bot（機器）」活躍氣氛，各前輩「盡情使喚」作為忙內的他亦為節目帶來更多樂趣。

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不遺餘力宣揚韓國文化

《尹STAY》選擇了全羅南道求禮郡的韓屋作民宿，宗旨是為疫情間留韓卻未能好好享受在地風情的外國人感受韓國文化之魅力，創作概念與原作《尹食堂》一樣同為宣揚韓國的飲食，是次更加上韓屋住宿體驗，在推廣本地文化方面可謂不遺餘力。住宿選址可謂十分傑出，除了是與世隔絕的鄉郊地區，令遊客可享受大自然的寧靜，更有古色古香的傳統韓屋予客人住宿，休憩、進食等空間亦裝潢得很是精緻。

飲食方面，節目強調「韓國飲食就是手藝」，為了提供完美韓定食早餐及晚餐，負責料理的鄭有美、朴敘俊及小幫手崔宇植絲毫不馬虎找專業廚師學藝，光是晚餐已經分為前菜、主食、湯＋飯、甜點四輪，以晚主菜烤牛肉餅（又譯年糕排骨／떡갈비）為例，為了食感更好就需要親手剁碎牛肉而非使用機器，而以栗子製作的內餡亦需在蒸熟後逐粒挖出並壓成蓉，連拌菜、醬汁都親自製作，每個工序都需親手一絲不苟做到足，光是誠意已經令人感歎，與節目精神更是如出一轍。

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在疫情肆虐下不能去旅行，更需要一些治癒系的綜藝去滿足內心，而《尹STAY》不論對韓國本地觀眾、甚至是海外觀眾都有其意義。對大眾而言皆渴望可以去旅行放鬆一下身心，而節目中的客人正正在疫情的陰霾下體驗了大家都想享受的事，莫名令觀眾有種代理滿足的感覺，即使不去傳統民宿住，也想嘗嘗鄭有美、朴敘俊的廚藝，令人暫時脫離被困的苦悶。也許有人會問：2020年同為羅PD出品、鄭有美、崔宇植出演，班底無異的綜藝《暑假》（여름방학）收視為何強差人意？皆因《暑假》中二人真的是去放假，沒什麼目標，除了嘉賓不同也沒什麼特別事情發生，而《尹STAY》每天都忙得不可開交，各式各樣的狀況不斷，不同地方的客人分享的故事也多元化，令觀眾更有意欲收看，而收視更有望節節攀升。