家居．築則｜海景單位用輕奢華風Mix科幻感　夾埋唔係好啱Feel？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-01-21 13:00

無綫財經台節目《家居．築則》最新一集介紹一間以低調奢華風做基調，再加入屋主偏好的科技Feel，利用不同視覺元素令室內增添科技感。

屋主喜歡科幻感覺。（《家居．築則》電視截圖）

單位是戶主跟爸爸一起住的，而戶主就喜歡科幻Feel。屋內大範圍用鏡面鋼材，在一入門的玄關櫃就可以見到。這個櫃分了3部分，有吊櫃、地櫃和連住的一個座位，玄關櫃牆身用灰鏡鋼，可以給他們出門前照鏡，又將窗外維港景色引入室內。而這個櫃是用了梯形設計，因為原本大門口是造斜了，如果用方正的櫃，就會凸了一角出來，於是就削去櫃的一角，反而更符合他們的科幻主題。玄關連接客廳的天花燈槽都用梯形線條呼應，電視牆層板一樣呼應梯形燈槽，電視牆背後更有變色燈帶，好Cyber feel。

書房用霧化玻璃。（《家居．築則》電視截圖）

而設計師也着重了漂浮感，在分隔客廳和書房的弧形落地玻璃，利用曲面營造飛船漂浮感覺，而且是霧化玻璃來的，可以選擇望到廳的景，又或者關上時就變成了私隱度大的書房。設計師保留單位原裝的淺色木地板，牆身配合柔和米色牆紙，融和科幻風的冰冷感。主人房方面，就主要以木示素做主調，感覺日系一點。另外爸爸的房間有梯形滲光燈槽，床身多了一級可以給他上落，安全一點，房間都望到靚景。其他的科幻感設計有打開會亮燈的水龍頭、電視牆背會變色的LED燈帶、櫃底和天花的滲光燈槽等等，大家又喜歡嗎？

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