巫啟賢女兒21歲巫詠歡是王力宏師妹　愈大愈靚鍾情曬長腿

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-24 13:00

3年前馬來西亞歌手巫啟賢的大女兒巫詠歡，參加歌唱比賽《聲林之王》備受關注，雖然未能贏得比賽，不過已經累積了不少人氣。多年過去這位18歲的女生已經21歲了，近日就在社交網站instagram上貼多張性感成熟照片，的確是愈大愈靚甚有女人味，獲得不少網友大讚。

3年前參加《聲林之王》比賽 。（網上圖片）

現年21歲的巫詠歡身材高䠷，皮膚黝黑，給人一種好健康的感覺。從她上貼的最新照片可見，她身穿深黃色泳衣盡現小麥色肌膚好身材，其四肢纖瘦而且有小蠻腰，整個人體態都非常好。愈大愈有女人味的她還好喜歡曬腿拍照，似乎對自己一雙長腿非常有自信。另外，她的穿衣打扮都非常成熟，完全不像是一位21歲的女生。

巫詠歡好喜歡同陽光玩遊戲。（happymoosic＠IG）

巫詠歡除了外型出眾之外，還是一位高材生。遺傳了爸爸音樂良好基因的她，6歲就開始學鋼琴，12歲學結他，音樂底子非常渾厚。目前的她就讀美國波士頓伯克利音樂學院，是世界上數一數二的頂尖音樂學府，該校畢業的校友包括有王力宏﹑陳輝陽﹑伍樂城﹑劉憲華等，都是現時著名的音樂人。

一雙長腿非常吸睛。（happymoosic＠IG）