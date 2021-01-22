31歲張碧晨為華晨宇秘密生女　決定無婚姻關係下共同撫養

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-22 21:21

近日網上盛傳有一對頂級流量明星已隱婚生子，不少矛頭都指向是歌手華晨宇同張碧晨。當大家瘋狂猜測之際沒想到男方就剛剛在微博發貼文承認已為人父一事，相隔不久之後女方亦在微博發長文承認，消息一出震驚不少網友，立即登上熱搜超過4千萬人討論。

張碧晨為華晨宇誕下了一名女兒。（張碧晨微博圖片﹑華晨宇微博圖片）

現年30歲的華晨宇在微博簡單直接寫道：「是的，我們是有一個孩子。」承認已做人爸爸。而張碧晨對此事就作出更詳細的交代說明，原來他們曾經拍拖幾年時間，而懷孕一事就發生在2018年的秋天，當時她自己都好害怕最後選擇在不告訴華晨宇的情況下，獨自去面對這一切：「當我做好了要生下這個孩子的決定的時候，我混亂到完全不知道怎麼跟花花說，也沒去想他會怎麼回應我，我顧自選擇了離開，選擇不告訴他不讓他知道，自己去完成這一切。我離開了他，走的時候沒有說任何理由，只說了以後别聯繫了。很長一段時間，我不接他的電話，不回他的微信，讓他找不到我，慢慢的我們就斷了聯繫。」

張碧晨當初得知懷孕選擇自己面對。（張碧晨微博圖片）

隨後當女兒出世之後張碧晨認為自己做了一個不理智的決定，似乎在剝奪女兒擁有父親的權利。張碧晨講道：「所以我應該告訴他有一個女兒，讓他知情。接着我找到了他，他當時也是整個人都慒了，但是，慒過之後，在見到孩子的那一刻，眼睛裡的溫暖和欣喜是騙不了人的。」最後他們亦決定為女兒落一個完整的戶口，但雙方是沒有婚姻關係的。

華晨宇亦在微博承認已為人父。（華晨宇微博圖片）