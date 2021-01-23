鄭爽情緒起伏不定行為極出位　發布會摑自己　節目發火嚇親吳尊

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-23 07:00

內地女星鄭爽近日被踢爆的代孕棄養風波震驚兩岸三地，特別是她毀滅三觀的言論更令不少人憤怒。就連內地富商王思聰隨後在朋友圈發文指「我很早說過她腦子有問題」，雖然沒有指名道姓，但大家就猜測應該是講鄭爽。

不管鄭爽腦子是不是有問題，但她的情緒起伏的確好大。在娛樂圈中已是出名爽言爽語的她，更因此得罪了不少人，還在好多公開場合﹑節目中做一些出人意表的事情，令身邊人完全措手不及。現在就讓我們一起來看看吧！

鄭爽因為代孕棄養風波被指責。（鄭爽微博圖片）

鄭爽早年因為容貌同剛出道時有好大分別，所以外界就有好多傳聞懷疑她整容。就在2014年出席一個活動時，沒想到她竟然大方承認，一度驚嚇身邊的楊冪。當時鄭爽講道：「我覺得沒有甚麼好避諱的，我不想否認，我覺得是很正常的事情。」說話時更望向楊冪，似乎有別的意思，搞到楊冪非常尷尬不發一語。除此之外，在電影《悟空傳》發布會的時候，鄭爽只是參演配角而已，竟然不理女主角倪妮直接站上C位（頭排中央）位置，搞到倪妮都大感意外在一旁看到呆了。

大方承認整容。（影片截圖）

其次，在一場自己主演的電視劇《青春鬥》發布會上，鄭爽被問到劇中最深刻事時，她就沒有多說話就現場即興表演，於是就掌摑自己，令到一旁的演員陳小紜看到當場嚇呆，詭異的行為相當令人措手不及。另外，在綜藝節目《花兒與少年》中，成員楊洋同團隊走失了，其他人都一直堅持要出去尋找楊洋，但鄭爽就認為不必要，覺得楊洋有地址應該懂得回來。之後楊洋回來之後就同大家打招呼，但鄭爽作為導遊只冷淡回應：「Hi」，搞到楊洋當場黑臉還揚言她不正常。

鄭爽摑自己。（影片截圖）

另外，還在綜藝節目《演員的誕生》中，同鄭爽合作的任嘉倫提出一起對對白，但鄭爽答應之後就自己一個人練習，根本沒有理會旁邊的任嘉倫，令到他都非常疑惑。更在排練的時候因為情緒上來就獨自走去面壁思過，亦令到任嘉倫好無奈。她亦在最近播出的節目《追光吧！哥哥》中，因為快言快語爆出女星金晨同鄧倫的緋聞關係，惹起廣大粉絲不滿紛紛指責鄭爽。

自己面壁思過不理任嘉倫。（影片截圖）

不過鄭爽最瘋狂事莫過於在節目《這就是鐵甲》中突然發火，情緒上來不管三七二十一就在鏡頭怒罵：「剛剛讀秒數的時候讀慢了，有沒有有人尊重我。我一直都在尊重比賽的規則，但是你們呢，尊重過我的隊伍嗎，每次都是我的隊伍最慘的，每次都被人家淘汰，我有說過我做為優勝者有什麼優勢嗎？可是你們給我最基本的尊重了嗎？剛剛怎麼讀秒的，我真的生氣了。」質疑裁判讀秒數讀慢了。而在場的嘉賓吳尊、張一山都驚嚇到呆了，大家都不知所措。

節目發火嚇到吳尊（網上圖片）

一起來睇睇鄭爽怪異行為：