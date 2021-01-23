華晨宇認當爸怒斥墮胎傳言　網民翻盤重提當年與鄧紫棋三角戀緋聞

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-23 15:30

內地人氣歌手華晨宇、張碧晨晚間發文認了育有一女，張碧晨文中提及花花（華晨宇）最初並不知情，是孩子一天天長大，華晨宇也說會好好愛孩子，希望孩子在健康快樂的環境下成長，所以去落戶口，暫時會在「無婚姻狀態」下共同撫養孩子，但消息一出震驚演藝圈，並傳出各式各樣的陰謀論，甚至還扯出墮胎論，昔日與鄧紫棋的三角戀，讓華晨宇透過工作室怒發聲明駁斥謠言。

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一名「華晨宇張碧晨今天公開了嗎」的網友，當初在2018年爆料內容，昨日又在內地網絡瘋傳，更一度登上熱搜，「@華晨宇yu 還是忍不住了，能感覺出來你對碧晨的心沒有那個女人深，可是碧晨是真心實意的對你的啊，她的心你就這樣踐踏嗎？連孩子都不放過，居然叫她去墮胎，你的心怎麼這麼狠。」至少有3萬網友留言，並有5萬網友轉發。

另有一名網友指出鄧紫棋曾與華晨宇在2016年傳出緋聞，戀情無疾而終，她寫的歌詞曾有「我把你畫成花，未開的一朵花，再把思念一點一滴，畫成雨落下」，其中「畫成雨落下」便是隱約暗示昔日對象為華晨宇，更影射這當初是段三角戀，不過有網友也推翻此言論，「鄧紫棋說的不是他啊，不要亂吃瓜了，鄧紫棋2017年就有男友了，張碧晨2018懷孕生子」。

至於面對外界種種傳言，華晨宇工作室終於也忍不住，昨日首度對墮胎、劈腿等傳聞反擊，強調這些都是違法的假消息，「我司藝人華晨宇先生始終秉承對孩子負責的原則，為孩子成長創造更加健康、和諧、快樂的成長環境」，倘若外界再度造謠，將會蒐證向造謠網友提告。

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