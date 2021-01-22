傳鄭爽小號突PO打格仔相　揚言將公開無碼原圖　疑為張恒不雅床照

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-22 18:30

內地藝人鄭爽近來爆出代孕棄養風波，事件發酵至今第5日，討論聲仍未見消退，近來陸網更瘋傳疑似她本人經營的微博小號（私人帳號），昨（21日）突然發出一張打了格仔的肉色相，揚言將於2月11日公布無碼原圖，頓時引發外界瘋猜是否與之前鄭爽爸指控張恒「多次出軌、手機錄女生不雅視頻」的說法有關。

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事件爆發後，不少內地網友翻出多個疑似鄭爽的小號，其中一個帳號於21日的發文意外引發關注，文中神秘寫到：「2.11，發原圖。」同時附上一張打滿格仔的相，由於畫面布滿「皮膚肉色」，因此雖然文中隻字未提，仍引發外界揣測，甚至有網友頻頻將照片放大觀察，瘋猜是否與先前鄭爽父親指控張恒手握女生不雅片有關，但由於還無法確認該帳號真實性，因此大部分網友對此都抱持懷疑態度。

疑似鄭爽微博小號日前出PO神秘寫道：「2.11，發原圖。」同時附上一張打滿肉色格仔的相。雖然文中隻字未提，仍引發外界揣測，甚至有網友頻頻將照片放大觀察，瘋猜是否與先前鄭爽父親指控張恒手握女生不雅片有關（微博截圖）

鄭爽爸爸鄭成華19日曾替女兒挺身而出，一起加入這場戰爭，他當時於微博寫下長文爆料：「在沒弄清楚事情之前看客們不要這麼快下結論，你根本就不知道事情的真相是什麼，你知道渣男戀愛期間出軌了N次，手機裡還錄女生的不雅視頻多次出軌和拍攝女生的不雅影片。」

整件事情的始末，源自於鄭爽爆出疑似透過代理孕母生下1子1女，卻丟在美國交給前男友張恒照顧，還在跟男方家人談判時抱怨「孩子打不掉，煩死了」，鄭爽爸爸則是出聲爆料張恒多次出軌還拍女生不雅片，一連串的指控引發外界譁然，原本甜美的形象也在一夕之間崩塌。

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由於代理孕母在內地是違法行為，微博上的罵聲仍遠多於心疼，鄭爽雖曾在微博發文回應，反咬遭到男方威脅勒索，並強調「在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規。」但仍無法止血風波，不僅廣告代言全被撤，廣電總局更破天荒主動點名要封殺她，網上也瘋傳她已經錄好退圈聲明，令不少網友感嘆「這次是真的慘了」。

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