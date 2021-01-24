黎國輝拍片踩陳自瑤經常黑面被指消費對方　現設法向Yoyo親自道歉

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-24 15:45

陳自瑤（Yoyo）早前在老公王浩信於《萬千星輝頒獎典禮》致辭時提及「多謝Yoyo」因疑似黑面而在網上瘋傳，黎國輝（阿感）隨即在YouTube以20年前的前Yoyo男友身份拍片踩對方經常黑面而被網民狠批抽水兼消費Yoyo，他今日（24日）坦言正設法與Yoyo聯絡向她道歉。

王浩信當晚奪「最佳男主角」時罕有在台上感謝老婆Yoyo，而台下的Yoyo卻目無表情看着他。（影片截圖）

阿感與梁梓禧（Roland）上周在YouTube上載以「廿年前度男分析YoYo黑面真相」為題的影片。（影片截圖）

陳自瑤前度黎國輝爆女方經常黑面 梁梓禧直指Yoyo難溝通

阿感坦言自己沒有Yoyo的電話，現正想方法與她聯絡：「因為佢電話應該改咗喇，我覺得禮貌上都要同對方Say Sorry，所以託人攞佢電話。我有喺節目公開道歉，亦有睇網民留言，佢哋覺得我消費咗前度，雖然我哋立心唔係咁做，但觀眾有呢個感覺，我要同對方道歉。」他表示萬一要與Yoyo碰面亦不會感到尷尬：「我之前做娛樂新聞主播都成日見到佢，連佢婚禮都係我採訪，同王浩信又係波友，所以見面唔會尷尬嘅。」

黎國輝（阿感）坦言要向Yoyo講聲sorry。

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