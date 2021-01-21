陳自瑤懶理近日婚姻成焦點　IG曬命晨早獲「匿名人」送卡片示愛

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-21 14:45

陳自瑤（Yoyo）因為在老公王浩信於《萬千星輝頒獎典禮》致辭時提及「多謝Yoyo」而疑似黑面，兩人的夫妻感情生活亦因此成為外界的焦點。雖然Yoyo和王浩信甚少在Instagram曬恩愛，但她其實受盡周邊人的萬千寵愛，今日（21日）早上更有人向她偷偷示愛！

王浩信當晚奪「最佳男主角」時罕有在台上感謝老婆Yoyo，而台下的Yoyo卻目無表情看着他。（影片截圖）

Yoyo因為拍《那些我愛過的人》而和黃翠如與連詩雅成為好友，三人經常都會約出來相聚情同親姊妹。近日Yoyo正埋頭拍攝新劇《把關者們》，竟然有匿名者在卡片上寫「LOVE YOU～～」送給她，令她受寵若驚馬上在Instagram出post曬命：「晨早被示愛 @wong_manman」，原來她的「仰慕者」正正就是與Yoyo同劇的黃智雯。

陳自瑤（右）因為拍《那些我愛過的人》而和黃翠如（中）與連詩雅（左）成為好姊妹。（Instagram：@ chenchiyiu）

陳自瑤經常與兩位好姊妹去街，感情相當好。（Instagram：@ chenchiyiu）

兩人因拍該劇很快就變得熟悉，經常都一起在化妝間食飯，Yoyo昨日更請黃智雯食米線，黃智雯一邊食一邊說：「多謝Yoyo！」Yoyo甜蜜地回應：「唔使客氣！」之後更和樂融融地對住鏡自拍一番，可見兩人感情已經相當好。

黃智雯和陳自瑤近日正趕拍新劇《把關者們》。（Instagram：@ chenchiyiu）

向陳自瑤示愛的原來就是黃智雯。（Instagram：@ chenchiyiu）

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