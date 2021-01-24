Larry King逝世︱傳奇名嘴曾訪問普京、特朗普等　冇人有特殊待遇

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-24 22:15

美國電視傳奇名嘴Larry King 87歲去世，他生前以深度訪問過眾多名人而為觀眾熟悉，就連才剛卸任的前美國總統特朗普，都曾經數度上他的節目，還曾在他節目上表示無意參加總統大選。

Larry King在60年前開始進入媒體業，從報紙記者到在邁阿密當DJ，最後跨進廣播電台，開始有機會訪問到明星、名流，逐漸在全美各地打響知名度，終於在1970年代晚期有了在美國各州播送的訪問節目，直到他後來在CNN開始主持「Larry King Live」，知名度遍及全球。

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他訪問過的名人範圍廣泛，國家元首如俄羅斯總統普京、樂壇紅星如王子等都曾是他的節目來賓，特朗普在還是紐約地產大亨時就曾數度被他訪問，還曾經講過沒有參選美國總統的念頭，並批評那時列根總統的外交政策。Larry King曾坦言就算是每一國的領袖，當有機會訪問他們，也覺得不會給他們特別待遇，而是會去想像，一般人對他們會有啥好奇、想問什麼問題？就因為如此，他的訪談才會讓觀眾喜愛，成為傳奇名嘴，並進入全美廣播電台與電視台名人堂。

87的人生中，Larry King曾有過8段婚姻，與第3任雅蘭亞金斯再婚又離異，共有5個子女，去年他曾在一周內先喪子又喪女，身心皆遭到打擊，卻沒有停止他持續更新YouTube頻道上的節目，在他去世前幾個月，他還計畫要進入podcast的世界，一日媒體人，終身不斷隨著媒體生態改變而自我轉型。

▼▼▼Larry King YouTube上現時最後上傳的是兩週前的訪問▼▼▼

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