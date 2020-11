高以翔逝世｜高宇橋夥吳建豪等人錄新歌　MV抱着爸媽海邊懷念弟弟

男星高以翔去年11月27日在大陸錄製節目途中不幸猝逝,11月27日為高以翔逝世周年,二哥高宇橋及藝人好友K.Swo、袁詠琳、吳建豪特別錄製歌曲《一起走過》懷念故人。

高以翔二哥高宇橋錄製《一起走過》,二人的父母也在MV現身(點圖欣賞MV截圖):

《一起走過》歌曲MV於昨日正式上線,一開始的畫面就是高宇橋站在海邊,隨即有英文口白「I just wanna go back in time, and cherish my little bro...forever」,道出對弟弟的思念,接着着是高以翔生前畫面。吳建豪在MV中說道:「我期待着們三人再相遇」、袁詠琳則唱道:「謝謝你的每天,期待我們再相見。」

MV最後還出現高宇橋摟着爸媽在海邊望向遠方的身影,讓粉絲直呼「看了淚崩」、「好感動 相信Godfrey一定有聽到」。

