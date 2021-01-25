26歲韓國女星宋柔靜身亡　曾拍《學校2017》兼與孔劉拍過廣告

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曾拍攝《學校2017》的韓國女演員宋柔靜（송유정），今日（25日）傳出早於上周六（23日）已身亡的消息，終年26歲。

宋柔靜於上周六（23日）去世，終年26歲。（Instagram：@u_jjooung）

據韓國傳媒報道，宋柔靜於上周六（23日）去世，將於今日下午在首爾醫療院江南分院舉行出殯儀式，至於死因則沒有被公開。

宋柔靜曾出演《學校2017》而為人熟悉。（《學校2017》劇照）

宋柔靜出道前是一名模特兒，曾拍攝不少知名化妝品、雪糕及咖啡廣告，其中因曾經與孔劉合作而令人留下深刻印象。她於2013年憑《黃金彩虹》演員出道，之後接連演出《說出你的願望》和《學校2017》，終於在2019年憑網劇《致我的名字》升呢做女主角。她於去年與Rain及影帝宋康昊的所屬公司Sublime Artist Agency簽約成旗下藝人，準備為成為更好的演員作準備，如今卻突然離世令人嘆息。

宋柔靜於2015年與孔劉合作拍廣告。（網上圖片）

Sublime Artist Agency亦在下午發聲明證實宋柔靜的死訊：「柔靜是無論什麼時候都用明朗的微笑給予大家幸福的人，也是一個比其他人更加熱情地演戲的帥氣演員。很感謝作為Sublime演員一起合作，我們會永遠記住你的，希望你走得舒服。」

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