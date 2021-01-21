24歲木村有希被吸毒男友人拖落水　接受尿液檢查後呈陰性劃清界線

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-21 17:15

擁有日本、菲律賓和西班牙三國血統的24歲日本模特兒木村有希（ゆきぽよ），因以一身古銅膚色和混血外貌在日本殺出血路，去年推出個人寫真集《Yukipoyogram 02》大賣人氣急升。今日（21日）她被日本傳媒踢爆她一名男友人X先生如2019年5月在其寓所內吸食可卡因被捕，而木村有希當時亦要接受尿液檢查。

木村有希身材火辣，去年推出個人寫真集《Yukipoyogram 02》大賣後工作接踵而來人氣急升。（Instagram：@poyo_ngy）

據日本雜誌《週刊文春》報道，X先生曾於2018年因詐騙金錢被捕，而木村有希於3、4年前就已經認識X先生，但未知兩人之間的實質關係。木村有希曾無視記者關於此事件的追訪，後來在其所屬公司社長陪同下接受長達40分鐘的訪問，解釋X先生是他其中一位會經常出入她家的玩伴，當晚X先生突然口吐白沫後暈倒，送院後證實對毒品呈陽性反應。

木村有希聲稱已經與X先生斷絕聯絡。（Yanmanga）

幾日後，木村有希的住所被7名警員強行入屋搜查，因此遭網民斷定她必定有份吸毒，又有批評指兩人必定是性伴侶關係。然而，木村有希的尿液樣本對毒品呈陰性，她的住所內亦沒有搜出毒品，因此證實木村有希沒有吸毒嫌疑，而她之後亦稱再也沒有與X先生聯絡。

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