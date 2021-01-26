黃曉明《緊急公關》事隔N年接時裝劇！為危機拆彈得一個Chok樣？

撰文： 喊我追劇 最後更新日期： 2021-01-26 10:30

最近，一部講述危機公關題材的都市職場陸劇於央視播出，名叫《緊急公關》。從整部劇的服化道來看，質感相當不錯，而且這部劇是黃曉明事隔多年之後主演的時裝劇，女主角則是最近小有名氣的演技派蔡文靜。

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蔡文靜最近因為在《陽光之下》中的表現得到不少觀眾的青睞，她是難得的可以把一個角色的智慧和隱忍都詮釋得非常好的女演員，可以說是近期被觀眾發現的一個寶藏。而黃曉明相信大家都很熟悉了，對他而言，這次他飾演的角色又是一個類似「霸總」的人設。如何破除觀眾對於他平時的刻板印象，讓觀眾入戲，並且表現得不「油膩」也是很重要的。

公關的題材相比於一般的職場劇對觀眾相當吸引，畢竟大家只知道輿論的表面，也會好奇公關團隊在面對緊急事件時會如何處理，通過什麼樣的方式最終把想要展現的資訊展現在公眾面前。而且公關處理又是一個需要多方周旋、考慮多個因素，獲取最佳方案的過程，非常展現主角的智慧和處理人情世故和捕獲公眾心理的能力，所以整部劇的題材也會比較有睇頭。

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在已播出的前幾集中，黃曉明的表現還是得到了觀眾的肯定，說這次他終於「去油」成功了。他在劇中飾演的林中碩剛一出場就是滿臉胡鬚、頭髮淩亂的形象，這部劇的視角是由一場飛機上的小糾紛引入的，航空公司超賣機票並以暴力手段逼迫乘客下機，林中碩利用自己的小聰明將記錄事實真相的視頻賣給了蔡文靜飾演的女主，從而引發了一場輿論風暴。

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而這個契機也成為了男主重回公關公司的機會，而且在公關公司上任之後要解決的第一件公關事件就是他自己導致的航空公司的事件。不僅如此，後面還有明星家暴事件、酒店事件和教育事件等等。整部劇的節奏明快，並不拖遝，所以比較爽。不過裡面一些情節的設定也被觀眾質疑不符合現實，但有時為了劇情的推進，一些細節也不用太糾結。

另外，《延禧攻略》中的「高貴妃」譚卓今次出演黃曉明的前女友，一個烈焰紅唇和精緻妝發的出場給人感覺非常帶感，期待後續劇情的推進。

另外，《延禧攻略》中的「高貴妃」譚卓今次出演黃曉明的前女友，一個烈焰紅唇和精緻妝發的出場給人感覺非常帶感，期待後續劇情的推進（《緊急公關》劇照）

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