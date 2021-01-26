林燕玲上月被爆老公疑似出軌　沉默一個月上載溫馨全家福勁溫馨

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-26 13:30

現年42歲的前新聞主播「小飛俠」林燕玲，去年12月被傳媒踢爆其金融才俊老公葉浩文疑似背孕妻偷食2013年落選港姐周依婷長達一年，3年婚姻出現極大危機。不過事件曝光後至今林燕玲都從來沒有為事件作出任何回應，默默做好妻子和好媽媽的角色，維持一家三口的溫馨形象。

林燕玲在Instagram上載一家三口最新照片。（Instagram：@astroboy_ruby）

林燕玲老公去年底被爆疑似背孕妻偷食2013年落選港姐周依婷。（資料圖片）

林燕玲在老公疑似偷食事件曝光後一直默默做好太太的角色，頻頻於Instagram挽回老公的好爸爸形象，留言表示「我們很好」、「多謝關心」、「大家都要快樂」強調自己一家並未受影響。昨日（25日）林燕玲終於事隔兩個月在Instagram上載全家福，照片中的她露出燦爛笑容，身旁的老公更對住鏡頭大方親吻仔仔，展現出一家三口勁sweet的一面。到了晚上，雖然受限聚令影響只能兩人同行，不過林燕玲都堅持和老公帶仔仔落街，力證一家三口如漆似膠無法被任何東西分開。

林燕玲用手機拍低老公抱住仔仔在街上走，不過沒有為仔仔戴上口罩似乎有點疏忽。（Instagram：@astroboy_ruby）

林燕玲在老公疑似偷食事件曝光後一直默默做好太太的角色，頻頻於Instagram挽回老公的好爸爸形象。（Instagram：@astroboy_ruby）

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