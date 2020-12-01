前主播林燕玲老公疑偷食舊同事　26歲周依婷做KOL生活富裕

現年42歲的前新聞主播「小飛俠」林燕玲，日前（30/11）被爆結婚3年的金融才俊老公葉浩文，疑似背妻偷食暗交26歲的舊同事周依婷（Phoebe）10個多月，經傳媒起底後更發現Phoebe原來參加過2013年《香港小姐競選》首輪面試，近排更初嘗當網紅的滋味，在Instagram、YouTube和小紅書都有開帳號，不過經營幾個月都只有寥寥可數的追蹤人數，似乎連網民都不太受落她炫耀名牌的舉動。

林燕玲和老公昔日經常在網上曬恩愛。（Instagram：@kirkyip）

小飛俠林燕玲老公葉浩文遭踢爆出軌 暗撻落選港姐周依婷10個月

Phoebe比小飛俠年輕16年，於七年前只有19歲時就已經報名參加過港姐，不過當年有陳凱琳、蔡思貝、劉佩玥及歐陽巧瑩等高質素的對手，最終20強不入於首輪淘汰。無緣娛樂圈的Phoebe之後轉行做OL，在葉浩文工作的公司擔任接待員，兩人除了放午飯時間一起之外，放工後亦密密見，之後葉浩文轉工後依然經常回中環與Phoebe見面，近水樓台確實有用。

現年26歲的Phoebe雖然只是一名普通OL，不過她卻經常周身名牌。（小紅書圖片）

Phoebe於七年前只有19歲時報名參加過港姐，不過最終20強不入。（VCG）

現年26歲的Phoebe雖然只是一名普通OL，不過她卻經常周身名牌，報道中還指她經常有一名白髮男人揸寶馬接送回大潭千萬豪宅紅山半島，因此猜測她的家境應該非常富裕。她於今年9月底亦開始嘗試做網紅，分別在YouTube、Instagram、Facebook和內地平台「小紅書」都有開帳戶，以「Tingting Life」的身份大曬日常配搭、去高級地方用餐、名牌開箱等等，而她身上所穿的衫褲鞋襪及手袋飾物等等無一不是名牌，可惜追蹤人數亦不見增長，YouTube頻道截至12月1日只得9人follow。

Phoebe以「Tingting Life」的身份大曬日常配搭、去高級地方用餐、名牌開箱等等，而她身上所穿的衫褲鞋襪及手袋飾物等等無一不是名牌。（小紅書圖片）

Phoebe的Instagram帳號只有11個followers。（Instagram：@itstingtinglife）

Phoebe在YouTube開頻道拍片開箱名牌袋，亦拍片教煮嘢食。（YouTube：Tingting Life）

林燕玲和老公葉浩文於2017年結婚，兒子葉星辰於今年4月為出世，一家三口還周不時在網上大曬幸福，但如今卻爆出背妻偷食的醜聞，林燕玲面對傳媒時似乎毫不知情，支吾以對兼未有回應是否認識Phoebe，僅表示兩公婆會溝通就離開。

林燕玲和老公葉浩文於2017年結婚，兒子葉星辰於今年4月為出世。（Instagram：@astroboy_ruby）

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