驅魔麵館︱臨尾換編劇惹公憤　第二季開拍竟被網民要求換導演？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-25 22:00

改編自同名漫畫的OCN韓劇《驅魔麵館》（경이로운 소문）播出兩個月以來備受好評，屢次刷新電視台收視紀錄兼穩坐Netflix熱播榜冠軍寶座，雖然於第13集突然換走編劇一度令劇情脫軌引起觀眾不滿，昨晚（24日）播出大結局仍然創下開播以來新高的10.999%高收視兼同時刷新OCN電視台戲劇節目最高收視紀錄的佳績，今日節目組透露將會拍攝第二季，引起網民熱議。

《驅魔麵館》由（左起）廉惠蘭、趙炳圭、劉俊相、金世正主演，故事講述驅鬼獵人組織「Counter」偽裝成「姐姐麵館」的店員，卻以打擊惡鬼為實。（劇集海報）

OCN電視台今日表示《驅魔麵館》將會製作第二季，不過四位主角趙炳圭、劉俊相、金世正和廉惠蘭回否以原班人馬回歸則未能確定，劇組僅表示現正與演員進行協調中，至於拍攝及播映日期等相關內容亦未有定案。

OCN電視台今日表示《驅魔麵館》將會製作第二季。（《驅魔麵館》劇照）

四位主角趙炳圭、劉俊相、金世正和廉惠蘭回否以原班人馬回歸則未能確定。（《驅魔麵館》劇照）

開拍續集的消息傳出後引起網民熱議，不少人紛紛表示很期待。不過，卻有不少聲音指出「希望換導演」，皆因劇集自從於播完第8集停播一周後被指拖戲，更於第13集時因為原本編劇呂芝娜（여지나）與導演劉善東意見衝突被換走，該集劇本改由導演本人編寫，令劇情一夜間變得荒謬無理兼且令收視回落至9.4%，將劇組和演員的努力前功盡廢而引起觀眾極度失望，直到第14至16集找來電影《純情漫畫》的編劇金新春（김새봄）救亡才「危危乎」拯救收視。

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雖然劇集在大結局時收視突然回升，但口碑已經不及以前好，沒有當初由原編劇所寫時受到觀眾般喜愛，因此觀眾擔心如果第二季的導演繼續由劉善東擔任可能會重蹈覆轍，紛紛表示「拜託換導演吧」、「同一個導演的話就不看了」、「是原本的編劇就可以」，第二季能否重回第一季的巔峰令人擔憂。

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