鄭爽代孕風波引蝴蝶效應　明星傳聞似層層眾星強硬反擊

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-23 18:30

剛踏入2021年不久內地娛樂圈就不斷發生大事，首先爆出女星鄭爽在美國代孕棄養風波﹑後爆出歌手華晨宇同張碧晨曾玩地下情到秘密誕女，對於這一些傳聞起初只是「傳」而已，但終究紙是包不住火的，最終他們都在微博承認事件，震驚海內外網友成為熱門話題。

正正因為這一些傳聞一而再再而三發生到最後變成真，就引發出蝴蝶效應。不少網友似乎都相信所謂的傳聞似乎都不是傳聞如此簡單，近日微博就爆出多位明星的離婚、熱戀等傳聞掀起熱議，但巧合的是涉事明星們不約而同透過工作室發出聲明澄清，這一個現象就非常罕見。

鄭爽代孕棄養風波﹑華晨宇﹑張碧晨秘戀誕女的事件震驚不少人.（鄭爽微博圖片﹑華晨宇微博圖片﹑張碧晨微博圖片）

現年28歲的鄧倫近年不斷被捲入秘戀、買「水軍」等傳聞，他曾經同女星金晨相戀過，到後來二人分手男方的知名度比較高，到後來有一段時間網上就不斷有人炒作分手舊聞，有網友就指出是鄧倫一方買網絡打手攻擊女方。另外，還傳出鄧倫同李沁戀愛中，被網友發現微博頭像的照片無論姿勢還是背景非常相似，因而懷疑是情侶照，還有曾傳出他同Angelababy拍《我的真朋友》時因戲生情，女方出軌男方曾秘戀一段時間等等。或許對於這一些傳聞鄧倫已經到忍無可忍的地步了，於是就透過工作室發出聲明維權，並表示已經對造謠者作出搜證，並對他們作出起訴堅決追究到底。

鄧倫同金晨已經分手多年，但他們的當年事一直被拿來炒作。（鄧倫微博圖片﹑金晨微博圖片）

另外，女星趙麗穎同男星馮紹峰在2018年結婚，但婚後就不斷傳出他們已經離婚的消息。甚至爆出二人已經針對財產分配已作出處理了，還傳出二人所生的兒子根本就不是馮紹峰的骨肉，生父是另有其人，直指小朋友的的血型同馮紹峰是對不上的。另外，近來還爆出馮紹峰出軌成都女生等，一連串的傳聞掀起討論。而夫妻二人近日亦忍無可忍，就同時透過工作室發出聲明，表明絕不會姑息造謠者。

近年不斷傳出趙麗穎同馮紹峰已經離婚。（馮紹峰微博圖片）

還有楊冪同魏大勛的緋聞，二人的緋聞已經盛傳多時，從被網友發現一起穿情侶鞋在北京約會、女方被目擊飛去上海為男生慶生、一起進出同一社區等，到近日男方更被影到收工之後沒有回到自己的住所，反而是往楊冪的住所奔去，因而大家懷疑他們是同居試婚中，甚至爆出已領證結婚。未知是否看到傳聞愈傳愈烈，楊冪避免大家有所誤會就透過工作室發出聲明，表明會依法追究，讓造謠者承受法律責任。

魏大勛同楊冪的緋聞已經傳了多年了。（微博圖片）

一起來看看明星們的傳聞事件: