燕雲台| 佘詩曼嫁親舅父屬常見　遼朝僅一位漢族皇后死後竟無謚號

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-27 19:30

由唐嫣、竇驍、佘詩曼主演的《燕雲台》正在翡翠台熱播，最新一集中，罨撒葛（譚凱飾）返回上京，同胡輦（佘詩曼飾）終於有得夫妻團聚。劇中譚凱對阿佘的感情為人稱道，而歷史上，兩人的輩分其實是親舅父同親外甥女的關係，在遼代的婚姻形式中，這樣的婚俗被稱為異輩婚。

劇中譚凱對阿佘呵護有加。（劇照）

其實契丹族內的婚配輩分非常混亂，這與契丹族起源的傳說「青牛白馬」有關，且反映出了遼朝的婚姻制度，傳說在遠古時候，有一位騎白馬的神人與一位騎青牛的天女於木葉山相匯，兩人互相愛慕，最後結為夫妻並誕生八子，成為契丹八部落。因此，契丹一直實行氏族外婚制，即兩個不同世系的氏族之間互相通婚，基本在耶律同蕭姓之間進行。且據遼朝法律規定，契丹貴族必須在兩姓之中的兩個高貴家族之間互相通婚，即要門當戶對。

遼朝皇后基本由蕭氏一族包攬。（劇照）

終遼一代，這兩個家族一直保持著牢固的嫁娶關係，遼代的九位皇帝中，除了遼世宗耶律阮的其中一位皇后甄氏是漢人以外，皇后之位一直在蕭氏家族內傳承。如此一來，契丹兩姓之間婚配的選擇餘地很少，逐漸出現表親聯姻，輩分混亂的現象，舅甥戀、姨甥戀、表姑侄、表兄妹通婚較為普遍，甚至還有外孫女嫁外祖父的情況。

所以，除了譚凱同佘詩曼之外，二姐烏骨里（盧杉飾）同耶律喜隱（季晨飾）其實是表外甥女同表舅父的關係，而蕭燕燕（唐嫣飾）同耶律賢（經超飾）則是表兄妹的關係。

而前面提及的遼朝唯一一位漢族皇后甄氏也是一位傳奇人物。據史料記載，甄氏出身卑微，原是後唐宮女，首次邂逅耶律阮時，已年過40，但甄氏美貌出眾，舉止端莊，與草原兒女截然不同，加之她處事嚴明，從不徇私枉法，有遠見卓識，因此即使比耶律阮年長10幾歲，依然令其癡迷不已，受盡寵幸，還為他誕下第三位皇子耶律只沒，在遼穆宗時期被封為寧王。耶律阮在做永康王時，已納表姑蕭撒葛只為妃，依照慣例，應該封為皇后，然而他卻違背祖制，冊立甄夫人為后，遭到王公大臣不停聲討，無奈之下，再封蕭撒葛只為后，令遼朝史上出現「兩后並存」的景象。但平靜日子不久，耶律阮遭到耶律察割弒殺，連同甄皇后也被刺殺，由於她是漢人，所以死後也沒有得到任何謚號，而在《遼史·后妃傳》中也只提及寥寥數語，只稱她為世宗妃，不承認其皇后身份。